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王品上半年獲利6.6億元、每股賺8.01元　斥資1.6億進軍美國市場

▲王品集團今年上半年合併營收為110.1億元，稅後淨利6.6億元，每股賺8.01元。（圖／王品提供）
▲王品集團今年上半年合併營收為110.1億元，稅後淨利6.6億元，每股賺8.01元。（圖／王品提供）

記者鄭妤安/台北報導

王品集團公布今年Q2財報，合併營收53.6億元，單季稅後淨利3.5億元，每股純益（EPS）4.24元。今年上半年合併營收為110.1億元，稅後淨利6.6億元，每股賺8.01元。王品集團也於近日正式對外宣布，成立美國子公司，進軍美國餐飲市場。

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王品集團Q併營收53.6億元，季減5.17%。相較2023年，因為疫情解封，報復性消費激增，餐飲業呈現爆發式成長，在2024年恢復常態消費後，王品集團Q2的營收僅年減0.41%。單季稅後淨利3.5億元，年減3.15%。每股純益4.24元，較去年同期略減0.16元，歸因於股本膨脹差異。

王品表示，台灣事業群為營收成長主力，Q2單季營收達43.1億元，季減6.41%，主要是Q1旺季連續假期助攻所致，而Q2為餐飲業傳統淡季，但王品Q2營收年增3.69%，再創歷年Q2同期新高。

中國事業群Q2單季營收10.5億元，季增0.29%，年減14.36%。王品說明，中國事業群受限於總體經濟環境嚴峻挑戰，消費力疲軟，王品集團門店經過汰弱留強、品牌調整、精實營運體質、同時也重新定位價格帶，Q2已成功轉虧為盈，對獲利有所貢獻。

累計今年上半年合併營收為110.1億元，與去年相較持平；稅後淨利6.6億元，EPS 8.01元，連續第2年EPS突破8元。

王品集團同步公告7月自結合併營收為18.3億元，年減6.37%。台灣事業群肉次方、青花驕、和牛涮以及慕尼等4品牌受惠於暑假聚餐、父親節檔期，合計誕生6家千萬大店，不過受颱風影響導致營業天數減少，營收為14.2億元，小幅年減4.46%，中國事業群4.1億元，年減12.48%。

累計今年前7月合併營收為127.7億元，微幅年減1.04%。展望Q3，台灣事業群持續展店腳步，就饗鐵板燒、尬鍋等2品牌先後於高雄開出新店，為8月營收助攻，9月集團規劃將再開出5家新店，持續挹注業績動能。

為了擴大集團發展規模，開拓美國市場，王品集團宣布，投資新台幣1.6億元在美國德拉瓦州申請成立子公司，同時也在德克薩斯州成Wowprime Restaurant Concept LLC。

根據美國餐飲協會資料顯示，美國2024年餐飲市場預估規模為1.1兆美元，中餐館表現出明顯增長趨勢，截至7月1日，全美中餐館總數較於3月增加0.4%，其中亞洲餐點在美國的餐飲市場佔了12.6%、中餐在美國亞餐市場的佔比最大，達37.21%。此外，火鍋在美國中餐細分品類中網路平均評分，是美國網路消費者評價最好的品類，中餐和火鍋都是王品集團的強項，極具發展潛力。

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