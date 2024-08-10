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直擊／炎亞綸沉寂14個月正式復出！挑染金髮新造型燦笑：好久不見

▲炎亞綸（左2）沉寂14個月正式復出，挑染金髮換全新造型，看起來心情不錯，一開始先打招呼：「好久不見。」（圖／記者林奕如攝影）
▲炎亞綸（左2）沉寂14個月正式復出，挑染金髮換全新造型，看起來心情不錯，一開始先打招呼：「好久不見。」（圖／記者林奕如攝影）

記者林奕如／台北報導

炎亞綸主演鴻海投資戲劇《Q18量子預言》，戲拍完後他和宥勝都捲入Me Too風暴，間接導致戲被冷藏，今年5月炎亞綸和被害者達成和解，被判緩刑3年，他以這部戲宣告正式復出。他今（10）日現身記者會，身穿黑衣燦笑，挑染金髮換了新造型，他一開口打招呼：「好久不見，這部戲裡面探討很多。」

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該劇講述AI（人工智慧）科技，炎亞綸和石知田分飾AI黑子、白子，該劇原計畫在去年推出，不料劇中演員接連出事，炎亞綸和宥勝都捲入Me Too風暴。炎亞綸許久未公開露面，髮型挑染金髮換了新造型，看起來心情不錯。

▲直擊／炎亞綸沉寂14個月正式復出！挑染金髮全新造型燦笑：好久不見。（圖／記者林奕如攝影）
▲炎亞綸（左2）沉寂14個月正式復出，挑染金髮換全新造型。（圖／記者林奕如攝影）
炎亞綸捲Me Too被判緩刑3年　宥勝戲份全刪

回顧Me Too風暴，去年6月，網紅耀樂指控炎亞綸在他未成年時，違反意願用手機拍私密片，結果影片外流，炎亞綸稱「為了助興才拿手機拍影片，不知影片為何外流」，士林地檢署認定，炎亞綸涉犯兒童及少年性剝削防制條例「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等2罪嫌起訴，至於炎亞綸被控強制性交罪部分，士檢認定罪嫌不足，給予不起訴處分。耀樂不服聲請再議，高檢駁回再議。

士林地方法院考量炎亞綸坦承犯行，並且和被害人達成調解、獲得原諒，被害者也同意給予緩刑，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，1罪判處4月，不得易科罰金，2罪應執行有期徒刑7月，可易科罰金，宣告緩刑3年。

而宥勝則是涉嫌襲胸、強吻女助理，被依強制猥褻罪起訴，一審重判8個月有期徒刑，目前官司仍在進行中。宥勝在劇中飾演攀岩好手，相較於炎亞綸正式復出，他的戲份全都刪光，三立也證實此事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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