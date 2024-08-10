直擊／炎亞綸沉寂14個月正式復出！挑染金髮新造型燦笑：好久不見

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炎亞綸捲Me Too被判緩刑3年 宥勝戲份全刪
回顧Me Too風暴，去年6月，網紅耀樂指控炎亞綸在他未成年時，違反意願用手機拍私密片，結果影片外流，炎亞綸稱「為了助興才拿手機拍影片，不知影片為何外流」，士林地檢署認定，炎亞綸涉犯兒童及少年性剝削防制條例「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等2罪嫌起訴，至於炎亞綸被控強制性交罪部分，士檢認定罪嫌不足，給予不起訴處分。耀樂不服聲請再議，高檢駁回再議。
士林地方法院考量炎亞綸坦承犯行，並且和被害人達成調解、獲得原諒，被害者也同意給予緩刑，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，1罪判處4月，不得易科罰金，2罪應執行有期徒刑7月，可易科罰金，宣告緩刑3年。
而宥勝則是涉嫌襲胸、強吻女助理，被依強制猥褻罪起訴，一審重判8個月有期徒刑，目前官司仍在進行中。宥勝在劇中飾演攀岩好手，相較於炎亞綸正式復出，他的戲份全都刪光，三立也證實此事。
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