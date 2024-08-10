內幕／柯文哲爭議連環爆！藍因這兩事難切割 只剩她扮演反柯勢力
民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，先是妻子陳佩琪自爆，用別人的名字開公司，接著柯文哲競選總統期間合作的時樂股份有限公司，又指柯文哲疑似作假帳。雖然真相未明，但從柯文哲的京華城3大案，再到新竹市前市長高虹安一審被判有罪，再到近日風波，藍營卻相對低調，只能被迫相信這個目前的「友黨」，據了解，最重要的原因還是迫在眉睫的基隆市長謝國樑罷免案。
記者何哲欣／台北報導
「敵人的敵人就是朋友」。國民黨深信這點，雖然2024年總統大選無法合作，但在民進黨執政後，在對抗民進黨的路上，都要仰賴民眾黨的合作，例如在國會改革法案、憲法法庭言詞辯論，兩黨都合作無間，何況這還只是立法院第一會期，未來3年多還有許多重要的議事攻防，兩黨都需要緊密相依。
但除了國會相關議題外，對國民黨來說，最重要的還是拆樑案，拆樑投票可能在9月進行。謝國樑在2022年市長選舉獲9.6萬票，民進黨只獲7.1萬票，但時間來到2024年總統大選，民進黨拿了7.6萬票相去不遠，但國民黨只有8.4萬票，民眾黨卻有5.8萬票，白色力量這將近6萬的選票，就是罷樑會不會成功的關鍵。
在柯文哲相關爭議尚未釐清之前，國民黨沒必要冒風險，先得罪柯陣營與小草們，只能低調噤聲，表達精神上的支持。
在這一連串柯文哲的爭議中，藍營頂多只有台北市議員發聲質疑，其中立場最鮮明的，當屬台北市議員游淑慧。知情人士說，柯文哲是台北市長出身，相關爭議大多都是在市長任內，因此要攻擊，也是由市議員發動比較適合，尤其是游淑慧，還有另一身分是台北市前市長郝龍斌的子弟兵，游淑慧出手，也可以防止砲火蔓延到郝龍斌身上。