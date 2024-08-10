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8月債券ETF除息大戰開打！決戰票面利率　「最強10檔」皆超過5%

▲8月除息越配債券ETF股價表現前10強出爐，票面利率皆有達到5%以上的水準。（圖／擷取自Pixabay）
▲8月除息越配債券ETF股價表現前10強出爐，票面利率皆有達到5%以上的水準。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

8月除息越配債券ETF股價表現前10強出爐，票面利率皆有達到5%以上的水準。凱基美國非投等債（00945B）表現亮眼，不僅配息穩定，接連兩次每受益權單位都配出0.102元，兩次的年化配息率也都維持在8%上下。

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美股慘摔，台股於8月5日跌破2萬點，跌幅超過1800點，創下史上最大跌幅，隨後台股開啟了一波反彈，9日開高收高，半年線失而復得。

8月債券ETF除息大戰即將開打，預計將有35檔債券ETF將在本月份除息，觀察能否提供穩定現金流的票面利率指標，最高的前10檔債券ETF依序為00945B、00741B、00846B、00860B、00937B、00740B、00890B、00760B、00933B、00948B，皆有達到5%以上的水準。

其中，同期間股價表現以凱基美國非投等債（00945B）最為亮眼，雖為非投等債ETF，但00945B配息穩定，接連兩次每受益權單位都配出0.102元。00945B篩選機制剔除CCC評級債，加上聚焦美國成熟市場企業所發行的債券，結合指數優化的方式，兩次的年化配息率也都維持在8%上下。

自8月以來，美國就業數據出現經濟邁向軟著陸的訊號，市場開始快速反映下半年降息預期，聯準會9月降息機率自此快速增加，甚至聯準會可能緊急降息的傳言也甚囂塵上。不過觀察美債殖利率的變化，2年期公債殖利率近五個交易日下跌11個基點；反觀10年期公債殖利率近五個交易日卻上漲1個基點。

法人表示，在經濟景氣進入正常化的階段，殖利率曲線也隨之調整，然而，在殖利率曲線倒掛逐漸轉正的過程，短天期殖利率下降，並不表示長天期殖利率也會下降。儘管存續期間偏短的債券對利率敏感度較低，不過美國非投資等級債在經濟穩定、違約風險偏低的情況下，相對較高的票息水準可望支撐更優異的總報酬表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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