奧運獎金「台灣34選手」領破1.25億！名單、金額整理：免奪牌也有

奧運舉重／陳玟卉無緣獎牌落淚！相約洛杉磯奧運：我實力不只這樣

▲台灣舉重好手陳玟卉，參加巴黎奧運女子71公斤級賽事，發揮不如預期，只拿下第6名，賽後不甘落淚，並自許2028年洛杉磯奧運能拿下更好成績。（圖／中華奧會提供）
▲台灣舉重好手陳玟卉，參加巴黎奧運女子71公斤級賽事，發揮不如預期，只拿下第6名，賽後不甘落淚，並自許2028年洛杉磯奧運能拿下更好成績。（圖／中華奧會提供）

記者林之越/綜合報導

陳玟卉無緣獎牌落淚！台灣舉重女將陳玟卉今（10）日凌晨參加巴黎奧運71公斤級賽事，6把試舉僅成功2次，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤排在第6名，無緣站上頒獎台。陳玟卉在賽後接受媒體訪問時，流下不甘心的眼淚，直言：「太急著想要發揮，自己的實力不只有這樣。」並期許再戰2028年洛杉磯奧運時，能拿下漂亮的結果。

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量級縮減遇難題　位排第六無緣奪牌

現年27歲的陳玟卉，在上屆東京奧運初試啼聲，就奪下舉重女子64公斤級的銅牌。因為巴黎奧運量級縮減，讓陳玟卉本次被迫改戰71公斤量級，難度也有所提升，此外，先前還經歷右手肘韌帶受傷，在備戰奧運路上可以說是困難重重。

陳玟卉第1次試舉102公斤未能順利完成，第2次試舉挑戰103公斤成功，第3次試舉挑戰106公斤失敗，暫時排在第8名。隨即進入挺舉項目，開把填133公斤試舉成功，但第2、3次試舉都失敗，可惜沒能完成，最終以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤排在第6名，無緣奪牌。

賽後不甘落淚　誓言再戰2028奧運

綜合多家媒體報導指出，陳玟卉在賽後落淚，難掩失落直言：「身體狀況其實非常好，但就是太過急於想發揮，反而沒有表現的很理想，自己的實力不只有這樣。

並說道：「我真的比任何都想再站上頒獎台，知道抓舉第3把的重要性，那一把沒舉起來，覺得很對不起大家。

即使遭遇量級縮減難題，可以順利以第6名完賽已經相當不容易，陳玟卉仍認為這結果不是她想要的，並自我期許：「我想要比上一屆拿下更好的獎牌，之後不只是亞運而已，希望在2028年洛杉磯奧運，可以讓大家再來看我，而且是很漂亮的結果。

▲台灣舉重奧運銅牌女將陳玟卉連兩屆征戰五環殿堂，今年改戰女子71公斤量級，抓舉103公斤暫居第8名。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣舉重奧運銅牌女將陳玟卉連兩屆征戰五環殿堂，今年改戰女子71公斤量級，最終以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤排名第6，無緣奪牌。（圖／美聯社／達志影像）

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