8/10情人節大稻埕煙火天氣！6點後出門雨停轉晴 觀賞點避東北方
「2024大稻埕夏日節」壓軸活動將於七夕8月10日登場，今天（10日）臺灣仍受低壓帶影響，水氣偏多、天氣不穩定，尤其北部午後要留意雷陣雨，雖然大稻埕舞台活動自下午3時啟動，不過台北市大同區雨停轉晴要等晚間18時以後，天氣趨於穩定，恰好可以趕上煙火晚間8點開始施放，而晚上風向改吹東北風，觀賞點建議挑選西南方向，就可以避開煙火施放的濃煙擋住視線。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡「2024大稻埕夏日節」天氣、最佳觀賞方向站西南
中央氣象署指出，今（10）日中南部地區整日不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中午過後北部及東半部需留意午後雷陣雨，各山區並有大雨出現的機率，外出請攜帶雨具備用；至於氣溫方面，各地高溫普遍為32至36度，特別在大臺北及花東局部地區可達攝氏36度以上，沒下雨時感受悶熱，戶外活動應多補充水分。
預計參加「2024大稻埕夏日節」煙火活動的民眾，注意今天（10日）臺灣仍受低壓帶影響，水氣偏多、天氣不穩定，台北市大同區攝氏29度至35度，午後留意短暫雷陣雨，預估雨勢持續到晚間6點後，晚間6點後溫度攝氏32度，天氣晴，降雨機率20％，風向吹東北風，煙火最佳觀賞位置要挑選西南方向。
🟡「2024大稻埕夏日節」最終場
📍時間：8月10日
📍煙火施放地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園
📍煙火施放時間：8月10日(六)晚間20:00~20:08，共計480秒
🟡「2024大稻埕夏日節」最終場8/10表演卡司