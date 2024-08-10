陳佩琪認「用別人名義開小草咖啡廳」 律師曝恐涉三大法律責任
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨（9）日自爆，柯文哲為佈局2028總統大選，想開「小草咖啡廳」，但因她有公務員身分，不能當公司負責人，因此先用別人名字開公司，但不知道這樣會違法。對此，律師黃帝穎今（10）日直言，陳佩琪行為，恐面臨偽造文書罪、違反公務員服務法、貪污治罪條例利用職務詐取財物罪「三大」法律責任。
記者陳佩君／台北報導
黃帝穎指出，刑法第16條明定「不得因不知法律而免除刑事責任」，陳佩琪還是要面對三大法律問題，第一，偽造文書罪，他說，找人頭開公司，暫且不論有無稅務、資本額等商業會計法及公司法問題，仍涉嫌刑法使公務員登載不實罪。在公司登記時提供人頭資料加以登錄，涉犯刑法第214條規定，明知為不實之事項而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑。
再來是違反公務員服務法，黃帝穎提到，陳佩琪於公立醫院公職醫師期間，以他人名義開設公司，違反公務員服務法第14條第1項「公務員不得經營商業」，也就是違反禁止「違法兼職」規定，應負行政責任。
最後是貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，黃帝穎指出，陳佩琪如果申領不兼職獎金將淪已停職的新竹市長高虹安翻版，因為陳佩琪已經辦理退休，因此違反公務員服務法「禁止兼職」規定，追究行政責任，影響有限。
不過，黃帝穎說，但需注意的是，陳佩琪在公職醫師期間是否有申領「不開業或兼職獎金」，如果違法兼職又申領獎金，依據最高法院見解，有認定構成貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」，處七年以上徒刑，情輕法重，仍需謹慎看待。