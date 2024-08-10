張小燕被佼佼波及後罕見露臉！七夕前燦笑過76歲生日 賓客超大咖
綜藝教母張小燕淡出演藝圈4年，去年6月被愛徒黃子佼醜聞波及，向友人表示「一輩子沒有這樣怕見人」，至今鮮少公開露臉，11日是她76歲大壽，子弟兵和好友在七夕前一天齊聚一堂，幫小燕姐慶生，張清芳、曾寶儀、卜學亮、胡瓜前妻秀秀等人都親自出席，場面相當熱鬧。
記者楊穎軒／綜合報導
張小燕友人昨（9）日在臉書分享慶生照，小燕姐一頭藍色短髮沒變，戴紅色膠框眼鏡，穿一件黑點白底的小洋裝，站在C位（中間位）和大夥合照，許久沒露臉的她，露齒燦笑，氣色和心情看起來非常好，身旁則有屈中恆老婆Vicky、曾寶儀、張清芳、秀秀、柯震東爸媽、卜學亮等好友，眾人比出臉頰、手指愛心，氣氛歡愉。
此外，與會者送上一顆大壽桃給張小燕，還有小燕姐切玫瑰花蛋糕、張大嘴巴的逗趣模樣，這場生日宴其實為本月生日的人所辦，柯震東父親柯耀宗、胡瓜前妻秀秀也是壽星，而張小燕以往都習慣過農曆生日，因此也提前和大家一同慶祝。
6月現身悼邱瓈寬媽媽 被問身體狀況2字回應
張小燕最近一次公開露面，為2個月前前往王牌經紀人邱瓈寬母親靈堂捻香，她當天一身黑衣現身追思會現場，停留約6分鐘，離開時雙手合十向媒體致意，並透露私下有關心邱瓈寬：「有安慰寬姐，請她節哀。」被問到身體狀況如何？小燕姐點頭說：「還好！」隨後便由寬姐護送下離去。