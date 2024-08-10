奧運足球／西班牙男足奧運奪金　「Tiki-taka」的統治又回來了？

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西班牙男足拿下奧運金牌，這是他們自1992年巴塞隆納奧運之後，再一次奪得奧運男子足球金牌，同時也是1992年之後，第一次有歐洲國家拿到奧運金牌。國家隊主帥Luis de la Fuente Castillo認為這不是僥倖，而是多年努力耕耘的成果。
「這支球隊非常出色，球員們很棒、教練團也非常出色。我們必須重視國內正在進行的基層工作，他們做得非常好。」 de la Fuente這樣說道，「這並不是巧合，而是多年努力的結果。想到這是西班牙足球的未來，我們感到非常高興。 」
儘管2022年卡達世足賽的發揮差強人意，16強輸給摩洛哥遭淘汰，不過西班牙足球很快振作起來。今年皇馬拿下歐冠，西班牙男足國家隊拿下歐國盃，U19國家隊在7月份擊敗法國成為歐洲冠軍，現在又拿下奧運男足金牌。西班牙似乎已經走過了傳控失靈的低潮期，重新回到世界頂級列強之列。
「Tiki-taka」復興？西班牙人才培育體系讓人驚嘆
那麼，這是「Tiki-taka」的又一次復興嗎？不完全是。過去那種過度強調控球權的傳控足球已經過時了、卡達世足就已宣判了它的死刑。不過全能足球勢必將繼續發展，西班牙仍然重視傳控，他們有他們的傳統，但控球占比不再是最重要的了。
在歐國盃上，我們可以看到西班牙在比賽中的控球優勢並不明顯，對上克羅埃西亞時甚至是落後的，終結了他們在136場比賽中控球率領先對手的神奇紀錄。如今的西班牙足球更重視場上位置和個人的創造力，當然體系依然重要，團隊配合、默契、執行力，對全攻全守的重視和努力，仍然是這支球隊獲勝的不二法門。
而對於發展中的足球國家來說，西班牙更值得借鏡的是他們建立體系的能力，對於基層的重視：球探系統、人才培育、致力於完善設施，教練之間的學習和傳承等等，幫助他們源源不絕的將大量天才帶進到國家隊，並且能迅速能融入球隊的踢法。
相較於南美足球追求個人能力以及藝術腳法的極致，西班牙為首的歐洲足球注重體系和足球哲學，他們相信一個國家的足球之所以強盛，是因為整體而不是個人。「歐羅巴」和「森巴」的兩種足球系統，就像是彼此的鏡子，各有各的魅力和缺陷之美。
同一套體系，同一種風格，加上些許的改變，西班牙重新站了起來。而且是在他們宿敵法國的主場下拿下到金牌，那滋味肯定不比波爾多葡萄酒差！
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