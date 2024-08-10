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王齊麟回應陳詩媛道歉！自責發聲：讓妳承受了這麼多壓力好心疼

▲陳詩媛（圖右）昨（9）日發文為「進管制區接機」一事道歉，王齊麟（圖左）隨後也自責回應：好心疼。（圖／王齊麟、陳詩媛IG）
▲陳詩媛（圖右）昨（9）日發文為「進管制區接機」一事道歉，王齊麟（圖左）隨後也自責回應：好心疼。（圖／王齊麟、陳詩媛IG）

記者許芷芸／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋拿下2024巴黎奧運金牌，2人於7日搭機光榮返台，王齊麟的啦啦隊女友十元（陳詩媛）也開心到場接機，沒想到卻因進入管制區引發爭議。對此，陳詩媛昨（9）日發文道歉，坦言「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我」，而王齊麟也自責表示讓女友承受壓力「好心疼」。

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接機進管制區遭砲轟　酸民嗆十元「太高調」

連2屆奧運金牌羽球國手王齊麟，7日搭機凱旋歸國，女友十元也現身機場接機，2人甜蜜摸頭牽手閃瞎眾人，不過卻引來部分酸民炮轟太高調，認為十元進入管制區接機搶走其他歸國選手風采，輿論紛紛。

▲巴黎奧運金牌選手王齊麟今天返台，啦啦隊女友陳詩媛（十元）一早5點多就抵達機場等候。（圖／記者朱永強攝）
▲巴黎奧運金牌選手王齊麟榮耀返台，啦啦隊女友陳詩媛（十元）開心現身機場等候，卻遭人酸行為太高調。（圖／記者朱永強攝）

陳詩媛發文道歉　親揭進管制區原因

對此，陳詩媛沈默2天後，昨（9）日於Threads首度發聲：「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，但我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他，因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

▲陳詩媛昨（9）日向外界致歉並透露事件原委，解釋是因「王齊麟想要第一個看見她」，對於思考不周這部分感到抱歉。（圖／陳詩媛Threads）
▲陳詩媛昨（9）日向外界致歉並透露事件原委，解釋是因「王齊麟想要第一個看見她」，對於思考不周這部分感到抱歉。（圖／陳詩媛Threads）
此外，有人認為十元拍攝奧運相關影片的行為是在博取關注，對此陳詩媛也澄清：「那些影片其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔的都是好久以前拍好的，當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。」她表示：「我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」

王齊麟不捨陳詩媛　自責回應「很心疼」

陳詩媛道歉後，王齊麟隨後也自責回應：「辛苦你了，為了滿足我下飛機想第一眼見到你的願望，讓你承受了這麼多壓力，好心疼」。事實上，王齊麟在返台當天，就於IG限動曬出與十元的合照，提到是自己希望女友可以到現場接機：「被我強制來接機的女子，見到你真的好幸福。」

▲王齊麟也於十元貼文下方留言，表示讓女友承受壓力相當心疼。（圖／陳詩媛Threads）
▲王齊麟也於十元貼文下方留言，表示讓女友承受壓力相當心疼。（圖／陳詩媛Threads）

▲王齊麟返家嗨曬「一家五口照」！女友十元超自然融入被家長認可。（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟（左）先前就有在IG曬出2人甜蜜合照，透露是自己希望十元（右）能到場接機。（圖／王齊麟IG）

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