王齊麟回應陳詩媛道歉！自責發聲：讓妳承受了這麼多壓力好心疼

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連2屆奧運金牌羽球國手王齊麟，7日搭機凱旋歸國，女友十元也現身機場接機，2人甜蜜摸頭牽手閃瞎眾人，不過卻引來部分酸民炮轟太高調，認為十元進入管制區接機搶走其他歸國選手風采，輿論紛紛。
陳詩媛發文道歉 親揭進管制區原因
對此，陳詩媛沈默2天後，昨（9）日於Threads首度發聲：「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，但我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他，因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」
此外，有人認為十元拍攝奧運相關影片的行為是在博取關注，對此陳詩媛也澄清：「那些影片其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔的都是好久以前拍好的，當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。」她表示：「我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」
王齊麟不捨陳詩媛 自責回應「很心疼」
陳詩媛道歉後，王齊麟隨後也自責回應：「辛苦你了，為了滿足我下飛機想第一眼見到你的願望，讓你承受了這麼多壓力，好心疼」。事實上，王齊麟在返台當天，就於IG限動曬出與十元的合照，提到是自己希望女友可以到現場接機：「被我強制來接機的女子，見到你真的好幸福。」