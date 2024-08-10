中電北送瓶頸難供AI投資！台電董座：不核供桃園以北大型資料中心
台電董事長曾文生近日接受部分媒體採訪表示，未來AI時代下的生活型態，台灣相較他國，用電影響將較為顯著，主要影響非應用端，而是在GPU、CoWoS、伺服器生產等製造端。AI發展仰賴資料中心，製造端又是AI的用電大宗，然而，台灣北部電力建設挑戰大，桃園以北5千瓩以上的資料中心已不再核供。
財經生活中心/綜合報導
曾文生指出，台電是國家唯一的公共電業與電網公司，需思考安排上的效率，由於單靠電網輸電，「距離」將成極為嚴峻的挑戰，電網輸送量有上限，設備興建甚至比電源開發還難，美國大型的AI公司皆是在電廠編上投資，台灣未來的電力考驗中，「電網建設」將是一大課題。
參考鄰近國家如韓國、新加坡對大型資料中心的設置管制，其中包括電量與能效管制、訂定用電大戶較高的電價與傳輸費用等，新加坡甚至已不讓用電量在5千瓩以上的資料中心落地。再者，台灣目前中電北送已遭遇瓶頸，因此，桃園以北用電量在5千瓩以上的資料中心已不再核供電力。
曾文生表示，AI中的GPU、CoWoS、伺服器生產等製造端用電量大，台電預測AI資料中心及半導體投資，到了2028年的用電量最高將增加110萬瓩，2029、2030年則尚未確定，取決於下一個科學園區或半導體產業基地將落在哪個縣市。
他強調，高科技產業發展對國家有利，台電支持產業赴「支持電源開發的縣市發展」，避免電網負擔過大，中電北送挑戰多，桃園以南較可兼顧穩定與安全。