奧運男籃／Kerr太晚讓「詹杜庫」合體！Green不滿：早就該換上KD

奧運美國男籃金牌戰11日凌晨3:20分出戰法國隊！Embiid將是關鍵

▲背叛法國加入美國男籃隊的Joel Embiid，是否有高效表現，也令人關注。（圖／翻攝自USA Basketball）
▲背叛法國加入美國男籃隊的Joel Embiid，是否有高效表現，也令人關注。（圖／翻攝自USA Basketball）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運即將進入尾聲，美國男籃11日將於凌晨3:20分準時出戰地主法國隊，美國隊預計把「死神」Kevin Durant放在先發，美國男籃19次參加奧運，已經有16次金牌，可說是「奪牌保證」，不過對上法國隊，又是地主優勢，美國隊要避免犯錯，也要有耐心，才能打敗「高盧雄雞」，根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania報導，美國隊計劃在巴黎奧運男籃金牌賽對上法國隊的比賽中，讓美國奧運隊史得分王「KD」Kevin Durant打先發，拚奧運男籃金牌5連霸。此外，背叛法國加入美國隊的Joel Embiid，是否有高效表現，也令人關注。

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美國男籃19次參賽　16次奪金

美國男籃在奧運成就非凡，1972年輸給俄羅斯奪銀，當時美國隊拒絕領獎，而1988年漢城奧運，美國隊拿下銅牌而已，上一次銅牌，也是十分羞辱的2004年雅典奧運，美國隊只有拿下銅牌的「爛」成績。

美國男籃有不少支持者，代表他們是全世界最強籃球隊，擁有最多NBA球星，被稱為「夢幻隊」，但帶來的壓力，也讓人喘不過氣。以過去1992年的史上最強美國隊開始，幾乎對手都是「崇拜」，因為擁有Michael Jordan等球星的美國隊，陣容太過華麗。

不過從2000年雪梨奧運後，以及各國的差距降低，美國隊已經不再是大家害怕的球隊，2004年甚至在雅典奧運大敗，現在的美國隊，在2008年「救贖之路」由Kobe Bryant、Vince Carter等人的幫助下重返榮耀，再加上倫敦奧運後「詹皇」LeBron James接棒，這屆Stephen Curry等人的相助，可以再度奪金，將會是最震撼的冠軍隊。

美國男籃預計在11日深夜3:20分出戰法國隊，不但考驗兩隊的抗壓性跟對抗，還有雙方球迷叫陣跟球星的對陣，詹皇要跟法國新星Victor Wembanyama對尬，KD要槓上法國第一中鋒Rudy Gobert等人，兩隊NBA球星雲集，表現十分精彩可期。此外，背叛法國加入美國隊的Joel Embiid是否會被噓翻？也是比賽看點。

▲美國球隊隊史得分王「KD」Kevin Durant在傷癒回歸後的3場比賽表現精彩，場均可以得到16分，三分命中率超過7成，狀態十分不錯，也更勝前隊友Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國球隊隊史得分王「KD」Kevin Durant在傷癒回歸後的3場比賽表現精彩，場均可以得到16分，三分命中率超過7成，狀態十分不錯，也更勝前隊友Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊明星中鋒Joel Embiid，一拿到球時就屢屢受到現場觀眾噓聲，原因不外乎是因為他最終「背棄」法國，選擇代表美國出戰，稍早Embiid也談到自己為何最終做出這樣的抉擇。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊明星中鋒Joel Embiid，一拿到球時就屢屢受到現場觀眾噓聲，原因不外乎是因為他最終「背棄」法國，選擇代表美國出戰，稍早Embiid也談到自己為何最終做出這樣的抉擇。（圖／美聯社／達志影像）
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