奧運美國男籃金牌戰11日凌晨3:20分出戰法國隊！Embiid將是關鍵

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美國男籃在奧運成就非凡，1972年輸給俄羅斯奪銀，當時美國隊拒絕領獎，而1988年漢城奧運，美國隊拿下銅牌而已，上一次銅牌，也是十分羞辱的2004年雅典奧運，美國隊只有拿下銅牌的「爛」成績。
美國男籃有不少支持者，代表他們是全世界最強籃球隊，擁有最多NBA球星，被稱為「夢幻隊」，但帶來的壓力，也讓人喘不過氣。以過去1992年的史上最強美國隊開始，幾乎對手都是「崇拜」，因為擁有Michael Jordan等球星的美國隊，陣容太過華麗。
不過從2000年雪梨奧運後，以及各國的差距降低，美國隊已經不再是大家害怕的球隊，2004年甚至在雅典奧運大敗，現在的美國隊，在2008年「救贖之路」由Kobe Bryant、Vince Carter等人的幫助下重返榮耀，再加上倫敦奧運後「詹皇」LeBron James接棒，這屆Stephen Curry等人的相助，可以再度奪金，將會是最震撼的冠軍隊。
美國男籃預計在11日深夜3:20分出戰法國隊，不但考驗兩隊的抗壓性跟對抗，還有雙方球迷叫陣跟球星的對陣，詹皇要跟法國新星Victor Wembanyama對尬，KD要槓上法國第一中鋒Rudy Gobert等人，兩隊NBA球星雲集，表現十分精彩可期。此外，背叛法國加入美國隊的Joel Embiid是否會被噓翻？也是比賽看點。
2024巴黎奧運男籃轉播資訊：
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播出頻道：愛爾達體育3台
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