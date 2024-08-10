炎亞綸七夕認愛「有另一半」：我願意全給出去的人！對象身分曝光
炎亞綸捲入MeToo風波，沉疾14個月以鴻海投資戲劇《Q18量子預言》正式復出，今（10）日正好是七夕，他受訪時大方認愛有交往3年的伴侶，更浪漫告白：「他陪我經歷滿多起伏，我對感情很難相信跟願意全心投入，以往有很不好經驗，他算是目前感覺起來，是我願意全部給出去的人，全部給出去有可能受傷，他是我可以承擔受傷的人。」
記者林奕如／綜合報導
一路陪伴炎亞綸走過風波，新對象是半個圈外人，從事幕後工作，由於炎亞綸之前算命，老師建議他多接觸「屬老鼠」的人，被問對象生肖，炎亞綸連忙笑說：「太晚了，他屬馬。」而炎亞綸七夕浪漫告白，大家直呼很浪漫，炎亞綸回說：「他偏木頭。」石知田一旁補充：「他（炎對象）一直都在就是最好的浪漫。」
《Q18量子預言》於今日鴻海集團內湖大樓舉辦特映會，除導演周美玲、藝人炎亞綸、石知田、李千娜外，鴻海副發言人黃欽旻也出席。劇集共五個單元故事，「永生」、「永恆之戒」、「撒旦遊樂園」、「腦機腦」以及「多重宇宙」，由炎亞綸扮演的量子AI 仿生人「黑子」、石知田飾演「白子」，是劇中李銘順為了陪伴兒子，設計了獨一無二，又具有意識的人工智慧AI黑子與白子，由兩人貫穿全劇，而量子AI原先是被設定為人類服務，但最終卻發展出意識與智慧的人工智能；而李千娜則是在第二單元「永恆之戒」飾演感性的虛擬歌手「海娜娜」，首度搭擋趙逸嵐演出一對擁有婚姻關係的同志伴侶，
《Q18量子預言》獲得台中影視補助，而炎亞綸、石知田行程滿檔，當天除出席台北場記者會及特映會外，晚上也將回到拍攝地台中，舉行台中場特映會，吸引逾200位在地粉絲觀眾參與力挺。