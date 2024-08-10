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運動家的風度！陳念琴擁抱Khelif　感性發文：走到這大家都不容易

▲台灣拳擊好手陳念琴（右1）在巴黎奧運女子66公斤級摘下銅牌，在頒獎台上和陷入性別議題風波的阿爾及利亞女將Imane Khelif（左1）以及其他獎牌得主開心合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊好手陳念琴（右1）在巴黎奧運女子66公斤級摘下銅牌，在頒獎台上和陷入性別議題風波的阿爾及利亞女將Imane Khelif（左1）以及其他獎牌得主開心合影。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

阿爾及利亞拳擊女將Imane Khelif和台灣好手林郁婷，本次參加巴黎奧運都無辜被捲入性別爭議，但今（10）日在女子66公斤級拳擊金牌戰，成功擊敗中國拳手楊柳奪下金牌，用真實力回擊外界批評聲浪。賽後頒獎台上，不僅楊柳微笑稱讚對手，展現運動家精神，台灣「拳擊女王」陳念琴也大力擁抱Khelif，並拉著獲獎的另外3名選手開心合影，暖心發出合照寫道：「走到這裡，大家都不容易，恭喜大家！」展現相當暖心的一面。

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Khelif無懼批評聲浪奪金　楊柳展現完美風度

英國籍作家、《哈利波特》作者JK羅琳，在奧運女子拳擊開打前，就不斷針對性別議題，發文質疑林郁婷與Khelif，不僅讓兩人飽受外界批評，甚至有多位選手在落敗給林郁婷後，做出「X手勢」暗諷二人因擁有男性的XY染色體未能通過性別測試，實在有失運動家風度。

然而，Khelif的金牌戰對手，32歲的中國選手楊柳，雖然以0：5敗給Khelif，但賽後仍笑著稱讚對手，認為對方表現出色，有很多值得學習的地方，展現絕佳的風度。關於性別爭議問題，楊柳則說，自己為了備戰，沒有注意過多外界消息，賽前我就是專心在研究這位對手，直到今天才聽說性別爭議的事件。

▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），在金牌戰擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
陳念琴溫暖擁抱Khelif　感性發文Po合照

在女子66公斤級拳擊項目的頒獎台上，榮獲銅牌的陳念琴，照慣例負責拿起三星手機掌鏡，和4名獲獎者合影自拍。合照結束後，陳念琴主動向Khelif獻上擁抱，4名女將互相擁抱後，也一同高舉雙手慶祝，接受全場觀眾歡呼。

此外，陳念琴在個人社群平台上發出多張合照，其中包含和Khelif一起可愛踱步的俏皮影片，以及4名奪牌選手的合照，並溫馨寫道：「走到這裡，大家都不容易，恭喜大家！」為本屆巴黎奧運增添滿滿的正面能量。

▲台灣「拳擊女王」陳念琴在巴黎奧運奪下銅牌，透過IG發出和其他3名奪牌選手的合照，並寫下溫馨與祝福的話語。（圖／翻攝自陳念琴 IG）
▲台灣「拳擊女王」陳念琴在巴黎奧運奪下銅牌，透過IG發出和其他3名奪牌選手的合照，並寫下溫馨與祝福的話語。（圖／翻攝自陳念琴 IG）
▲陳念琴展現活潑一面，和阿爾及利亞選手Imane Khelif，一起拍攝可愛的踱步影片。（圖／翻攝自陳念琴 IG）
▲陳念琴展現活潑一面，和阿爾及利亞選手Imane Khelif，一起拍攝可愛的踱步影片。（圖／翻攝自陳念琴 IG）

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