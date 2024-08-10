李亦伸專欄／台灣職籃面面觀！PLG必須「逆流而上」增加新球團

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1、國王是總冠軍球隊，攻城獅、夢想家是主場經營最成功球隊，這三支球隊跳船到TPBL，對PLG形勢、形象和關注力都是極大損傷。
2、台鋼、鋼鐵人兩球團在原本聯盟都是戰力、人氣、票房墊底，市場情勢和戰力都很難拉上來球隊，現在同在PLG聯盟，聯盟官方、球團、主場行銷操作和網路關注力都會很困難。
3、PLG現在只剩台灣職籃指標球隊和看板富邦，只有4支球團聯盟想要翻身，在內容、行銷、網路關注力和主場營銷做出聲勢聲量，難度太高。
4、事實就是PLG「自我分裂」，走了三支球隊，這是內傷。聯盟內部自我分裂，立場各異，沒有對錯，完全是生意、交情、自我利益考量。
就像T1台鋼臨時決定跳船離開TPBL，轉戰PLG加入富邦陣營，為PLG湊足四隊基本盤，這也是球團、企業自己的利益考量，沒有對錯，完全就是生意、商業衡量。
5、職業籃球就是「生意」，一切都要向錢看，球團為自己利益，爭取最好空間，聯盟為自己利益和願景，必須展現各種競爭力，擴大市場版圖，在票房、球迷、廣告、贊助和電視轉播中創造最大聲勢，累積更多利益。
其實我也很好奇，接下來PLG四隊如何突破困境和重重困難。
TPBL有七隊，其中國王、雲豹都是總冠軍球隊，中信是上季T1總冠軍，台新成軍第一年就打進總冠軍賽，兩球團實力和企業後盾老神在在，夢想家、攻城獅都是人氣和主場營銷看板球隊，海神是南霸天。
從企業實力背景、主場營銷能力、球團實力和市場競爭力去衡量，TPBL擁有超完美起手式和「球團營銷實力」，前景看好。
任何一個聯盟最需要最迫切的是「球團營銷能力」，這是聯盟投資再多，再多努力搞噱頭宣傳都很難創造的主場聲量和氛圍。夢想家、攻城獅就是最好最成功兩個實例。
PLG現在只剩四隊，領航猿、台鋼、鋼鐵人三隊主場營銷、票房、人氣都有很大努力空間。
對PLG來說，除了四球團各自努力創造主場聲量，未來一年先「增加兩支新球團」，是聯盟逆流而上，全面掌握網路關注力+議題，重新站穩台灣職籃領導品牌成敗最關鍵。
新球團企業背景很可能「股東集資」球團更合適，更好動員組織，更容易長期耕耘主場，就像夢想家、攻城獅，挾股東熱情投資、企業動員、竹科背景和奈米股東集體整合，創造主場聲勢和絕佳氛圍。
大企業球團很棒，財力實力雄厚，但組織動員能力有限，而且很難長時間持久組織動員，這是台灣職籃經營面和市場、人氣動員最現實困境。
富邦主力、戰力、洋將整合都在走下坡，林志傑人氣和賣票光環也在消耗，PLG過去四年創造的領導品牌形象和市場，維繫不易。
我喜歡更多球團、企業投資加入台灣職籃，創造榮景，這才是職業籃球底氣和財力、實力展現，或許這也是PLG逆勢而上，創造另一條大路最好市場戰略。