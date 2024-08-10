運價持續跌！SCFI本週再跌2.36%　四大航線持續走跌、跌幅收斂

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觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為4786美元、較前期減少121美元，跌幅1.47%；地中海線每TEU（20呎櫃）為4733美元、較前期減少264美元，跌幅5.28%；美西每FEU（40呎櫃）為6068美元、較前期減少177美元，跌幅5.28%；美東每FEU（40呎櫃）為9083美元、較前期減少263美元，跌幅2.81%。
其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價2208美元、較前期減少9美元，跌幅0.41%；南美線（桑托斯）每箱運價7987美元、較前期上漲120美元，漲幅1.53%；東南亞線（新加坡）每箱運價595美元、較前期減少33美元，跌幅5.26%。
陽明海運所屬6600 TEU貨櫃輪「動明輪」，自上海開往中東途中，昨日傳出爆炸意外，疑是貨櫃中裝有危險物品導致爆炸。陽明隨後對外指出，事故發生原因尚待釐清，初步調查是船上搭載乙只危險品貨櫃發生爆炸，依貨主申報是屬冷櫃代替乾櫃使用，並無插電需要，而後續的船舶動態與調整將再進一步公告。
陽明也指出，該事件為動明輪（YM Mobility），於寧波港作業時，船上發生失火事故，現場即時採取滅火措施，火勢已受控制，全船人員均已安全撤離。對於此事是否對運力發生影響，市場認為還需觀察。
對於海運市場現況，台驊董事長顏益財最新表示，只要SCFI跌幅不超過一半就不用緊張，第三季海運市況沒有問題，今年航運是高枕無憂，長程歐美線運價處高檔震盪。目前到10月是歐美節慶前的拉貨傳統旺季，尤其歐洲線受地緣政治影響，因此，今年航運可說是高枕無憂，至於明年再看情況。
針對紅海緊張局勢，顏益財認為，紅海危機要在短期得到解決難度很高。目前以色列面對哈瑪斯、真主黨、伊朗、葉門四面開戰，背後有複雜的政治、宗教、歷史因素影響，以之前經驗，以哈雙方提出的停火條件恐難達成共識，預料在美國總統大選前，要結束紅海危機不容易。在此之前，歐美航線運價會在高檔震盪。