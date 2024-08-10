巴黎奧運公認最大苦主！張本智和遭震撼教育　親手摔碎3面獎牌

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張本智和對抗樊振東種下心魔！上演3場不可思議逆轉
然而混雙止步16強之後，張本智和不氣餒繼續拼戰，在男子單打8強對上中國大魔王「樊振東」，一開局張本智和就打出氣勢，以2:0領先樊振東，結果沒想到樊振東在換完衣服之後開始發力，最終雙方鏖戰到第7局，張本智和遭逆轉以3:4無緣4強，張本智和在賽後訪問提到：「不管打出多好的比賽，失敗的結果讓人很不甘心，我發揮出了100%的實力，但即使是這樣還是無法獲勝。」
而在混雙、男單相繼淘汰之後，張本智和續戰男團，先在8強擊敗中華隊之後，4強對上瑞典，結果雙方總比數2:2戰到第五局，本來張本智和已經取得超大優勢2:0領先，沒想到最後竟然又被大逆轉，第五局以2:3輸掉，總比數2:3無緣金牌戰，賽後也讓張本智和徹底破防跪地痛哭，表示：「如果死能夠讓我解脫，我真的寧願去死」讓許多球迷心碎。
而接連的爆冷、逆轉，已經打亂張本智和在奧運賽場上的節奏，在9日晚間男團銅牌戰時，張本智和出賽第二點對打男單銅牌法國「眼鏡弟」勒布朗，雙方打到第五局，到最後關頭時，張本智和已經握有3個賽末點，沒想到悲劇一再重演，勒布朗連拿五分奇蹟逆轉，以12:10拿下該局，法國以2:0已經聽牌，儘管後續日本隊連下2局，但最後一局法國隊發力奪下勝利，以3:2獲得銅牌。
日本隊男團從有機會問鼎金牌變成第四名，連轉播賽評都表示：「張本智和第二點沒拿下成為這場勝負的關鍵。」回顧張本智和整個賽程，張本智和巴黎奧運之旅就是被上了「震撼的一課」，體現自己在關鍵時刻無法打敗心魔，承認自己在比賽重要時刻無法挺住氣，雖然這回沒能為日本奪回3面獎牌，外界仍然期待他4年後在洛杉磯奧運的表現。
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