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巴黎奧運公認最大苦主！張本智和遭震撼教育　親手摔碎3面獎牌

▲張本智和本屆奧運還是無法克服被逆轉的噩夢，在男單、男團都遭到逆轉，賽前帶回3面獎牌承諾無法達成。（圖／美聯社／達志影像）
▲張本智和本屆奧運還是無法克服被逆轉的噩夢，在男單、男團都遭到逆轉，賽前帶回3面獎牌承諾無法達成。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事剩下最後2天，許多項目都已經進入最後獎牌階段，然而說到本屆巴黎奧運最大苦主，莫過於第二次登上奧運舞台的日本好手張本智和，在三個桌球比賽項目當中，出現爆冷、逆轉的場面高達四場，出戰奧運前曾誓言要拿下三面獎牌歸國的他，無疑是被運動最高殿堂來了一場「奧運震撼教育」，無法成功接班前輩水谷隼，讓不少球迷嘆：「逆轉爆冷絕殺集結於一身的奧運選手」期待他4年後再捲土重來，好好調整自己。

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張本智和第二次登上奧運殿堂，上屆他在單打止步16強，團體戰拿下銅牌，這回他已經是做好準備，賽前誓言要奪回三面獎牌。然而在混合雙打開賽，結果對上「神秘之師」的朝鮮組合李正植、金琴英，因為這對組合實在太少出現在國際賽上，讓張本智和、早田希娜摸不透對手套路，最終以1:4被淘汰，大會第二種子爆冷出局、奪牌希望落空，而「神秘之師」組合則在最後獲得銀牌，也算是雖敗猶榮，強強對決提前在16強碰頭。

▲日本「桌球女神」早田希娜和男子選手張本智和組成的混雙組合，為大會2號種子，但首戰爆冷輸給朝鮮組合李鄭息、金琴英，爆冷出局。圖為張本智和。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本「桌球女神」早田希娜和張本智和組成的混雙組合，為大會2號種子，但首戰爆冷輸給朝鮮組合李鄭息、金琴英。（圖／美聯社／達志影像）
張本智和對抗樊振東種下心魔！上演3場不可思議逆轉

然而混雙止步16強之後，張本智和不氣餒繼續拼戰，在男子單打8強對上中國大魔王「樊振東」，一開局張本智和就打出氣勢，以2:0領先樊振東，結果沒想到樊振東在換完衣服之後開始發力，最終雙方鏖戰到第7局，張本智和遭逆轉以3:4無緣4強，張本智和在賽後訪問提到：「不管打出多好的比賽，失敗的結果讓人很不甘心，我發揮出了100%的實力，但即使是這樣還是無法獲勝。」

而在混雙、男單相繼淘汰之後，張本智和續戰男團，先在8強擊敗中華隊之後，4強對上瑞典，結果雙方總比數2:2戰到第五局，本來張本智和已經取得超大優勢2:0領先，沒想到最後竟然又被大逆轉，第五局以2:3輸掉，總比數2:3無緣金牌戰，賽後也讓張本智和徹底破防跪地痛哭，表示：「如果死能夠讓我解脫，我真的寧願去死」讓許多球迷心碎。

▲瑞典球員再一次創造不可思議的勝利，而張本智和又一次落下遺憾的淚水！2024巴黎奧運桌球男團四強，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。在手握兩領先輸掉第5點之後，張本智和跪地痛哭，對於這樣的結果難以接受。（圖／美聯社／達志影像）
▲張本智和在男團4強賽事當中，第五局握有2:0的絕對優勢，沒想到瑞典連下3局逆轉，張本智和無緣金牌戰跪地痛哭。（圖／美聯社／達志影像）
而接連的爆冷、逆轉，已經打亂張本智和在奧運賽場上的節奏，在9日晚間男團銅牌戰時，張本智和出賽第二點對打男單銅牌法國「眼鏡弟」勒布朗，雙方打到第五局，到最後關頭時，張本智和已經握有3個賽末點，沒想到悲劇一再重演，勒布朗連拿五分奇蹟逆轉，以12:10拿下該局，法國以2:0已經聽牌，儘管後續日本隊連下2局，但最後一局法國隊發力奪下勝利，以3:2獲得銅牌。

日本隊男團從有機會問鼎金牌變成第四名，連轉播賽評都表示：「張本智和第二點沒拿下成為這場勝負的關鍵。」回顧張本智和整個賽程，張本智和巴黎奧運之旅就是被上了「震撼的一課」，體現自己在關鍵時刻無法打敗心魔，承認自己在比賽重要時刻無法挺住氣，雖然這回沒能為日本奪回3面獎牌，外界仍然期待他4年後在洛杉磯奧運的表現。

▲日本主將張本智和在第5點於決勝局領先的情況下被逆轉，他賽後完全崩潰，痛哭到要隊友攙扶才能起來和對手握手，他在受訪時直言：「寧願死也不願接受這樣的結果。」（圖／美聯社／達志影像）
▲日本主將張本智和出戰男團銅牌戰，第二點又在握有3個賽末點時連續失誤，遭法國「眼鏡弟」連得五分輸掉，最終日本以2:3無緣銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

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