主動辦理 凱米淹水戶50公分以上南市府再加碼房屋稅減免
受凱米颱風豪大雨影響，臺南部分地區造成淹水，為減輕受災戶之租稅負擔，臺南市長黃偉哲宣布減免房屋稅，且為便民，由財稅局主動辦理，免由受災戶個別向財稅局提出申請。南市府財政稅務局表示，為減輕受災戶之租稅負擔，淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵114年房屋稅。
記者郭俊暉／台南報導
財政稅務局表示，為減輕受災戶之租稅負擔，市長黃偉哲責成財稅局辦理房屋稅減免，淹水入戶達50公分以上房屋且有居住事實者，免徵114年房屋稅，財稅局將依據公所出具之「核發救助金清冊」主動辦理，免由受災戶個別向財稅局提出申請。
財稅局舉例說明，某甲所有台南市1間4層樓透天房屋供自住使用，受凱米颱風造成該屋1樓淹水達50公分以上，某甲向所在地公所申請災損補助並經核准，財稅局會依公所出具核發救助金清冊主動辦理，將該屋1樓部分免徵房屋稅1年。
凱米颱風橫掃全台，造成對中南部嚴重災情，臺南市淹水入戶50公分以上住戶，南市府加碼1.5萬元慰助金，加上中央補助，一般戶最高可領3.5萬元；中低收入戶最高可領4.5萬元。淹水20公分以上未達50公分之住戶，南市府加碼提供每戶5千元的慰助金；若為中低收入戶，除了市府加碼補助的5千元，另有中央加發1萬元，共1.5萬元。泡水汽、機車，南市府也可加碼補助，汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2千元 。