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奧運籃球／美國締造5連霸只差金牌戰！Curry坦言：打法國是場硬仗

▲巴黎奧運籃球金牌戰，將由美國夢幻隊交手地主法國隊，4前賽面對塞爾維亞狂砍36分的球星Stephen Curry表示，法國現在很強勢，並認為金牌戰將會是場硬仗。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運籃球金牌戰，將由美國夢幻隊交手地主法國隊，4前賽面對塞爾維亞狂砍36分的球星Stephen Curry表示，法國現在很強勢，並認為金牌戰將會是場硬仗。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

美國締造奧運籃球5連霸只差金牌一戰！巴黎奧運男籃賽事將在明（11）日凌晨3點20分迎來最終的金牌戰，由目標締造奧運5連霸紀錄的美國隊，交手一路驚險獲勝的地主隊法國。美國隊闖入金牌賽的重要功臣，在4強賽上轟進9顆三分球，狂砍36分的「咖哩」Stephen Curry，金牌戰前受訪表示，法國現在很強勢，而且美國從未交手過，坦言金牌戰將會是場硬仗。

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美國4強戰贏得驚險　Curry回神超關鍵

Curry在本屆奧運前4場比賽的發揮差強人意，三分球命中率不到3成，但在面對塞爾維亞一戰挺身而出，全場19投12中，三分球14投9中，狂砍36分，不僅幫助美國隊前半段咬住分差，末節逆轉中也扮演關鍵火力

根據美國體育媒體《Bleacher Report》報導指出，Curry談到金牌戰交手法國，直言：「我知道這將會是場硬仗。」並接著解釋道：「因為我們即將遇到一支，從未交手過的球隊。」

法國主場優勢巨大　金牌戰嚴陣以待

Curry特別強調法國身為地主隊一點，說道：「他們會打出生涯中最好的比賽，因為你知道的，他們在自家主場，腎上腺素將會飆升，尤其在過去兩場比賽之後，他們正處於非常強勢的狀態，你必須假想他們會打得很好。

不過Curry也對於美國隊完成連霸保持信心，特別是在和塞爾維亞的比賽後，「我認為那場比賽幫助我們應對我們所經歷的困境，我們知道人群會發出大量噪音，但我們必須能夠處理這些情緒。」並喊話，我們將會全神貫注在比賽，且發揮出我們的殺手本能。

▲2024巴黎奧運男籃4強賽事，美國隊和塞爾維亞打出一場史詩之戰，雙方前3節打完戰況戰局出乎意料之外，塞爾維亞領先13分，但末節美國隊急起直追，在Stephen Curry全場19投12中，三分球14投9中，狂砍36分，帶領球隊以95：91逆轉對手，5連霸只剩最後一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男籃4強賽事，美國隊和塞爾維亞打出一場史詩之戰，雙方前3節打完戰況戰局出乎意料之外，塞爾維亞領先13分，但末節美國隊急起直追，以95：91逆轉對手，5連霸只剩最後一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania報導，美國隊計劃在巴黎奧運男籃金牌賽對上法國隊的比賽中，讓美國奧運歷史得分王「KD」Kevin Durant打先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania報導，美國隊計劃在巴黎奧運男籃金牌賽對上法國隊的比賽中，讓美國奧運歷史得分王「KD」Kevin Durant打先發。（圖／美聯社／達志影像）

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