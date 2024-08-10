奧運籃球／美國締造5連霸只差金牌戰！Curry坦言：打法國是場硬仗
美國締造奧運籃球5連霸只差金牌一戰！巴黎奧運男籃賽事將在明（11）日凌晨3點20分迎來最終的金牌戰，由目標締造奧運5連霸紀錄的美國隊，交手一路驚險獲勝的地主隊法國。美國隊闖入金牌賽的重要功臣，在4強賽上轟進9顆三分球，狂砍36分的「咖哩」Stephen Curry，金牌戰前受訪表示，法國現在很強勢，而且美國從未交手過，坦言金牌戰將會是場硬仗。
記者林之越/綜合報導
美國4強戰贏得驚險 Curry回神超關鍵
Curry在本屆奧運前4場比賽的發揮差強人意，三分球命中率不到3成，但在面對塞爾維亞一戰挺身而出，全場19投12中，三分球14投9中，狂砍36分，不僅幫助美國隊前半段咬住分差，末節逆轉中也扮演關鍵火力。
根據美國體育媒體《Bleacher Report》報導指出，Curry談到金牌戰交手法國，直言：「我知道這將會是場硬仗。」並接著解釋道：「因為我們即將遇到一支，從未交手過的球隊。」
法國主場優勢巨大 金牌戰嚴陣以待
Curry特別強調法國身為地主隊一點，說道：「他們會打出生涯中最好的比賽，因為你知道的，他們在自家主場，腎上腺素將會飆升，尤其在過去兩場比賽之後，他們正處於非常強勢的狀態，你必須假想他們會打得很好。」
不過Curry也對於美國隊完成連霸保持信心，特別是在和塞爾維亞的比賽後，「我認為那場比賽幫助我們應對我們所經歷的困境，我們知道人群會發出大量噪音，但我們必須能夠處理這些情緒。」並喊話，我們將會全神貫注在比賽，且發揮出我們的殺手本能。