快訊／深陷政治獻金申報不實 柯文哲臨時取消行程原因曝光
政治評論員吳靜怡與網紅「四叉貓」劉宇近日在臉書發文揭露，民眾黨主席柯文哲將去年總統大選募款經費，透過多筆「授權」的方式轉入木可公關行銷有限公司，吳靜怡昨日臉書發文開酸「柯文哲與他同學的特殊性關係」，再質疑造勢與開票活動「為什麼需要分兩間公司報帳？」尼奧、時樂兩間公司看起來很像。對此，民眾黨今（10）日坦言帳務處理瑕疵，將盡快向監察院申請補正資料。柯文哲今日下午也臨時取消公開行程。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨今日上午發布新聞稿指出，有關柯文哲總統大選競選團隊之政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出5,000,000 元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出2,164,311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司2,000,000 元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。
民眾黨強調，本次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、 時間。「發生此錯誤，我們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面 清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。」
柯文哲原訂下午與立委黃國昌、新北市議員陳世軒出席「新北搖滾水樂園活動」。不過，民眾黨臨時通知取消行程，並表示對於政治獻金帳目問題，柯文哲下令全面清查。他對每一位支持者給予他的捐款至為重視，要求經手同仁嚴肅以對、儘速釐清帳目、憑證後，即會完整對外界說。