奧運跆拳道／羅嘉翎沉澱後發文！感謝劉聰達教練　透露不退賽原因

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羅嘉翎因為之前腳踝疲勞性骨折，出發前就因傷困擾，這次奪牌機會很小，但有人質疑為何不退賽，她說：「其實看到很多留言說為什麼不棄賽，為何不換人上，每個運動員多多少少都會有傷痕在身上，我相信也沒有一位動員會想拿自己的傷當作失敗的藉口，但我想說能站上這個舞台真的很不容易，我也相信沒有任何運動員會放棄這得來不易的機會。」
上屆東京奧運摘下銅牌的羅嘉翎，是這次唯一取得資格的台灣跆拳道選手。不過，她受到疲勞性骨折傷勢所擾，沒辦法正常訓練，不斷吞止痛藥才能上陣，還踢到腳一跛一跛才由哥哥揹下場。讓人看了很心酸。
此外，羅嘉翎也說，「至於為何不換人呢，因為跆拳道有很多的規定，換人是被允許的，但前提是換上的人需要在世界排名前20才可以。」
最後她也透露自己「總是吃不飽」，因為體重跟身高一直抽高，讓她被迫要去打57公斤級的比賽，接下來她將重新站上場。發文寫到後面再度流淚。
以下為羅嘉翎臉書全文：
沉澱了幾天 首先嘉翎在這邊很感謝全台人民的支持與鼓勵 你們的所有鼓勵支持和指教我們都有看到 這次很可惜表現不如預期沒能為大家帶來一場很好的表現，是我自己的遺憾，也是大家最不想看到的,但也很感動大家一直都在我身邊
我想謝謝我的團隊教練陪練員物理治療師、醫生，很開心和大家組成一個漂亮的團隊，我們總是遇到很多難關，但我們總樂觀面對他，關關難過關關過是我們所相信的！總是在我非常低落的時候鼓勵我，讓我覺得真的很溫馨，謝謝你們，也感謝體育署、中華奧會、國訓中心長期一直以來的支持。
更要謝謝我的家人們爸爸媽媽和哥哥一直我強大的後盾，在我無論是開心的笑著站上頒獎台又或者在我跌倒時背著我起來，謝謝你們一直都在，想跟你們說一聲有你們真好。
再來就是看來很多前輩們的留言，想在這說明一下，怕造成大家互相的不理解
1.其實看到很多留言說為什麼不棄賽，為何不換人上，每個運動員多多少少都會有傷痕在身上，我相信也沒有一位動員會想拿自己的傷當作失敗的藉口，但我想說能站上這個舞台真的很不容易，我也相信沒有任何運動員會放棄這得來不易的機會，因為不知道自己有沒有下一次的機會可以站上場，所以即使身上有傷又或者知道自己勝算不大，甚至就算知道自己再出這一腳就有機會送上整個跆拳生涯，但還是想為自己為跆拳道的大家和為國家努力一次，相信大家如果也站在這裡也是會是這樣的想法吧！
至於為何不換人呢，因為跆拳道有很多的規定，換人是被允許的，但前提是換上的人需要在世界排名前20才可以，你要說換量級也不可以，頂多換的話，只能換到其他國家選手了…現在跆拳道也有很多後起之秀，希望大家也可以多多支持他們，相信跆拳道可以越來越好
2.劉教練真的是一位很好的教練，他其實並不像大家口中一樣那麼的不友善，他不管發生任何事，第一時間是會保護選手的，他總說出了什麼事有他在他會扛著，和他相處比我跟自己的爸爸時間還久，他就像我第二個爸爸一樣，在我受傷的這段期間，我能感受的出來教練非常的壓抑，因為不確定性真的太多了，不只是他不能掌握，甚至連我自己也無法掌握，所以他每次都問我會不會痛，痛就休息不要練了，但我總告訴他沒事，還好，我還可以繼續，只因為我也不想讓他擔心，也不想放棄每一次能練習的機會，他對待我們每一個人真的都非常好，所以希望大家也可以理解教練。
最後嘉翎還是感謝所有一直挺到最後的全台人民們，謝謝你們一直都在，雖然這屆奧運即將落幕了，但是日子還是要過所以我不會結束，但請允許我休息一陣子還有先吃飽，等到我重新站上場的時候！
I'll come back, when I get stronger!
打到這裡我又哭了…抱歉各位
#paris2024
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