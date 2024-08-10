與林郁婷捲性別爭議！克莉芙奪金「霸氣喊話」IBA：尊嚴勝過一切
台灣「拳擊女王」林郁婷在2024巴黎奧運捲入性別爭議，受到同樣遭遇的還有阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif），兩人皆在去年因未能通過性染色體檢測，被國際拳擊總會（IBA）取消獎牌資格。克莉芙今（10）日在女子拳擊66公斤級中奪冠，摘金後她對IBA霸氣喊話：「我的尊嚴、我的榮譽，勝過這一切！」
記者賴禹妡／綜合報導
去年世界錦標賽中，林郁婷和克莉芙因未能通過性染色體檢測，被IBA取消獎牌資格，甚至還被義大利女將Angela Carini控訴是「男人」，對方僅打46秒就棄賽，引起爭議。而克莉芙10日在女子66公斤級拳擊金牌戰中，對上中國大陸選手楊柳，克莉芙最終以5:0 完勝楊柳獲勝，成功奪得金牌。
克莉芙摘金後表示，她自2018年開始就一直參與IBA的比賽，不理解為何去年突然被取消資格，「現在不再被他們承認，他們討厭我，我真的不知道為什麼」，如今在奧運奪得金牌，讓她忍不住對IBA喊話：「我的尊嚴、我的榮譽，勝過這一切。」
面對外界批評，克莉芙也回應：「他們是我邁向成功的敵人，這些攻擊，也帶來一些特殊的滋味。」而林郁婷在此屆奧運也陷入性別爭議，她11日將在女子拳擊57公斤級金牌戰中，對上年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。