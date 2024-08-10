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與林郁婷捲性別爭議！克莉芙奪金「霸氣喊話」IBA：尊嚴勝過一切

▲與台灣拳擊女王林郁婷同樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將克莉芙，今（10）日成功摘金，並向國際拳擊總會霸氣喊話。（圖／美聯社／達志影像）
▲與台灣拳擊女王林郁婷同樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞女將克莉芙，今（10）日成功摘金，並向國際拳擊總會霸氣喊話。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣「拳擊女王」林郁婷在2024巴黎奧運捲入性別爭議，受到同樣遭遇的還有阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif），兩人皆在去年因未能通過性染色體檢測，被國際拳擊總會（IBA）取消獎牌資格。克莉芙今（10）日在女子拳擊66公斤級中奪冠，摘金後她對IBA霸氣喊話：「我的尊嚴、我的榮譽，勝過這一切！」

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去年世界錦標賽中，林郁婷和克莉芙因未能通過性染色體檢測，被IBA取消獎牌資格，甚至還被義大利女將Angela Carini控訴是「男人」，對方僅打46秒就棄賽，引起爭議。而克莉芙10日在女子66公斤級拳擊金牌戰中，對上中國大陸選手楊柳，克莉芙最終以5:0 完勝楊柳獲勝，成功奪得金牌。

▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif），今天擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／美聯社／達志影像）
克莉芙摘金後表示，她自2018年開始就一直參與IBA的比賽，不理解為何去年突然被取消資格，「現在不再被他們承認，他們討厭我，我真的不知道為什麼」，如今在奧運奪得金牌，讓她忍不住對IBA喊話：「我的尊嚴、我的榮譽，勝過這一切。」

面對外界批評，克莉芙也回應：「他們是我邁向成功的敵人，這些攻擊，也帶來一些特殊的滋味。」而林郁婷在此屆奧運也陷入性別爭議，她11日將在女子拳擊57公斤級金牌戰中，對上年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。

▲「台灣女拳王」林郁婷將登上金牌戰舞台。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在此屆奧運也陷入性別爭議，她11日將在女子拳擊57公斤級金牌戰中，對上年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔。（圖／美聯社／達志影像）

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