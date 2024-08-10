和羅時豐鬧翻？「78萬YT影片全下架」姪子突爆粗口：頻道是我的

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「姪子」張敏慎發文表示，自己和大家同時間一起看到聲明，直批「寫的有夠爛，X，我國文造詣沒那麼差好嗎…很不負責任的公告」。他表示「不務正YA」頻道一直以來每集都是由他親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚，拋家棄子到處拍攝，利用自己的力量協助店家，「傻傻相信『善的循環』，用命換來的珍貴影片。」
之後將由他繼續經營「不務正YA」頻道與製作，「姪子」張敏慎也強調「頻道是我的啦！」並說心中的善良與愛與初衷，從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了，「我從沒停止過，請再給我一點時間，後續有消息會盡快跟大家說。」
羅時豐團隊昨晚突然在「羅時豐DL.不務正Ya 」的臉書粉專、IG、YouTube頻道等平台發出聲明，表示因為要轉換管理團隊，但官方YouTube頻道、臉書粉絲專頁、IG、TikTok等平台的影音、肖像授權同意書屬於不務正業娛樂有限公司，礙於法規不得轉讓使用，因此將在8月11日13時把過去的影片全面下架。而他們另一YouTube頻道「大牛比較懶」仍會正常運作，羅時豐也會不時出現在該頻道，消息一出讓許多粉絲感到錯愕。
羅時豐疑早有意要拆夥 揪曾國城進軍網路世界
據《三立新聞網》報導，曾國城坦言，之前就曾聽說羅時豐有意拆夥，認為時間久了總會有理念不合的地方，不過因為羅時豐沒有明說，因此他僅猜測是行事風格上的不同。曾國城也透露，羅時豐已經找好新的團隊，也有意邀請他一起進軍網路，但因為他本身主持工作太忙，可能最快要到明年才有機會，也很期待和網路世界的朋友見面。