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和羅時豐鬧翻？「78萬YT影片全下架」姪子突爆粗口：頻道是我的

▲羅時豐團隊昨晚宣布YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」的影片將全部下架，姪子突發文爆粗口嗆聲，強調「頻道是我的」，疑似是否和羅時豐鬧翻。（圖／資料照）
▲羅時豐團隊昨晚宣布YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」的影片將全部下架，姪子突發文爆粗口嗆聲，強調「頻道是我的」，疑似是否和羅時豐鬧翻。（圖／資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

金曲歌王羅時豐近年來和姪子一同經營「羅時豐DL.不務正Ya」YouTube頻道，靠著有趣的影片內容，吸引到不少年輕粉絲，至今有超過78萬人訂閱，他還獲得「國民姑丈」的稱號。不料昨（9）日深夜羅時豐團隊無預警宣布，「羅時豐DL.不務正Ya」將更換管理團隊，影片也將全面下架。事後被視為頻道推手的「姪子」張敏慎發文飆髒話，且強調「頻道是我的啦！」之後將由他繼續經營頻道，疑似和羅時豐鬧翻。對此，《NOWnews今日新聞》記者傳訊詢問羅時豐經紀人，對方截稿前尚未回覆。

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聲明宣布影片全下架　姪子爆粗口發聲

「姪子」張敏慎發文表示，自己和大家同時間一起看到聲明，直批「寫的有夠爛，X，我國文造詣沒那麼差好嗎…很不負責任的公告」。他表示「不務正YA」頻道一直以來每集都是由他親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚，拋家棄子到處拍攝，利用自己的力量協助店家，「傻傻相信『善的循環』，用命換來的珍貴影片。」

之後將由他繼續經營「不務正YA」頻道與製作，「姪子」張敏慎也強調「頻道是我的啦！」並說心中的善良與愛與初衷，從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了，「我從沒停止過，請再給我一點時間，後續有消息會盡快跟大家說。」

▲羅時豐看到網友罵他金曲獎主持說話慢，認了走心。（圖／華貴娛樂提供）
▲羅時豐姪子表示「不務正YA」頻道一直都由自己操刀把關，之後也會繼續經營。（圖／華貴娛樂提供）
羅時豐團隊昨晚突然在「羅時豐DL.不務正Ya 」的臉書粉專、IG、YouTube頻道等平台發出聲明，表示因為要轉換管理團隊，但官方YouTube頻道、臉書粉絲專頁、IG、TikTok等平台的影音、肖像授權同意書屬於不務正業娛樂有限公司，礙於法規不得轉讓使用，因此將在8月11日13時把過去的影片全面下架。而他們另一YouTube頻道「大牛比較懶」仍會正常運作，羅時豐也會不時出現在該頻道，消息一出讓許多粉絲感到錯愕。

羅時豐疑早有意要拆夥　揪曾國城進軍網路世界

據《三立新聞網》報導，曾國城坦言，之前就曾聽說羅時豐有意拆夥，認為時間久了總會有理念不合的地方，不過因為羅時豐沒有明說，因此他僅猜測是行事風格上的不同。曾國城也透露，羅時豐已經找好新的團隊，也有意邀請他一起進軍網路，但因為他本身主持工作太忙，可能最快要到明年才有機會，也很期待和網路世界的朋友見面。

▲羅時豐團隊發聲明表示，因為要轉換管理團隊，所以要把過去的影片全面下架。（圖／羅時豐DL.不務正Ya臉書）
▲羅時豐團隊發聲明表示，因為要轉換管理團隊，所以要把過去的影片全面下架。（圖／羅時豐DL.不務正Ya臉書）

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