大盤回穩半年線！專家：Q3上方壓力勿大意　估短線以橫向整理為主

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三大法人方面，本週外資續賣715.47億元，連續賣超週數上升至第5週，自營商更是加重調節力道，單週賣超885.37億元，再改寫單週賣超金額之最，連續11週站在賣方，僅有投信法人連續10週力挺台股，買超金額擴大至539.97億元，金額為今年來第3高，三大法人合計賣超再度破千億元，達1060.86億元。
PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，本週大盤在震盪中逐步回穩，不少回檔後評價面具吸引力的個股開始吸引資金低接，研判最恐慌時期應已過去，在美國公布最新初領失業金人數創一年多來最大降幅，加上日圓止升回貶，降低全球資金去槓桿壓力，搭配外資空單回補、融資餘額大減，台股也順勢回到半年線之上，已見止跌契機。
柯鴻旼分析，統計顯示，每當台股出現短線急跌後半個月，指數出現反彈的機率達七成之上，反而可以逢低承接業績成長、評價合理、具產業領導優勢的優質科技股，並進行汰弱留強，且根據財政部最新公布海關進出口統計，在高效能運算與AI商機持續成長之下，7月出口值連9紅，創史上單月次高，而下半年又是出口旺季，未來展望仍相對樂觀。
至於下週台股表現，柯鴻旼指出，MSCI季度調整將於台北時間13日公布結果，在法人資金動向、地緣政治考量、亞股相對表現等多面向研判，權重向上機率較低，不過觀察近年MSCI對台股的影響性持續下降，左右台股走勢的主因仍為企業獲利趨勢、經濟基本面變化、投資氛圍等。
柯鴻旼也提醒，由於市場對於美國經濟是否進入衰退，以及美國總統選舉等不確定性仍存，AI指標股輝達晶片也意外出現延遲出貨，加上回顧歷次美國總統大選前2至3個月，美股回檔機率較大，第3季台股上方壓力仍不能大意，須待時間逐步整理化解，仍須面臨反覆震盪打底來化解套牢賣壓，預料短線將以橫向整理為主。