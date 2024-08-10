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韓官員輕生！曾調查金建希名牌包案　生前吐露：壓力大、被逼結案

▲韓國第一夫人金建希（圖）的名牌包醜聞，雖然在今年6月被以「無違法行為」的理由結案，但現在又傳出當時負責統籌調查此案的官員輕生。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國第一夫人金建希（圖）的名牌包醜聞，雖然在今年6月被以「無違法行為」的理由結案，但現在又傳出當時負責統籌調查此案的官員輕生。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國第一夫人金建希，因先前曾被拍到不當收受名牌包，淪為政治醜聞，導致她的總統丈夫尹錫悅也深陷爭議，6月韓國廉政機關發出聲明以「無違法行為」結案，現在卻傳出，負責調查此案的反貪腐官員，8日被發現倒臥家中，疑似輕生，友人踢爆他生前承受極大壓力，曾透露自己被迫將金建希的案子結案，良心感到很痛苦。不過大田地方檢察廳決定不為死者進行屍檢，世宗南警察署也計劃在不提出指控的情況下結案。

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綜合韓媒報導，死者是韓國「國民權益委員會」反貪部門的高級公務員，曾統籌共同民主黨前黨魁李在明，今年1月遭刺殺時緊急出動醫療直升機、金建希收受名牌包等案件的調查工作。8日上午9點50分左右，因為他沒有去上班，同事也聯絡不到人，便去他位於世宗市的家查看，卻被發現已經沒了生命跡象。

葬禮於10日上午8點舉行，1位前去弔唁的同事表示，死者生前一定經歷了不少困難，處理一系列涉及朝野政治爭議的敏感案件，加上反貪污法令修訂推動以來，壓力和工作量都大為增加。

還有友人向韓媒揭露，曾在6月底和死者喝酒時聽對方提過，被高層要求讓金建希收受名牌包的案件盡快結案，他既不願意那麼做，又無法反抗上級，內心十分痛苦。

韓國最大在野黨「共同民主黨」質疑，曾調查第一夫人受賄案件的官員死的不明不白，應該調查到底，以確定相關人員是否真有受到不當壓力；而執政黨「國民力量黨」則反過來主張，不應將死者的死亡用於「政治目的」。

迪奧包醜聞

金建希去年12月遭韓國民團向「國民權益委員會」檢舉，於2022年9月，收受旅美牧師崔在英，贈送價值約300萬韓元的名牌包，過程都被崔在英佩戴的手錶內置攝錄機拍了下來。事件曝光後，尹錫悅受到民眾與在野黨大肆批評，金建希更有一段時間都未公開露面，疑似為了避風頭。

「國民權益委員會」在6月時聲稱，經過審議，基於韓國現行的《禁止不正當請託與收受財物法》（或稱《反貪法》）當中，並無針對涉及公務人員配偶的處罰規定，加上查無新證據、無法確認是否存在其他違法情事，便以「無違法行為」結案。

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