韓官員輕生！曾調查金建希名牌包案　生前吐露：壓力大、被逼結案

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葬禮於10日上午8點舉行，1位前去弔唁的同事表示，死者生前一定經歷了不少困難，處理一系列涉及朝野政治爭議的敏感案件，加上反貪污法令修訂推動以來，壓力和工作量都大為增加。
還有友人向韓媒揭露，曾在6月底和死者喝酒時聽對方提過，被高層要求讓金建希收受名牌包的案件盡快結案，他既不願意那麼做，又無法反抗上級，內心十分痛苦。
韓國最大在野黨「共同民主黨」質疑，曾調查第一夫人受賄案件的官員死的不明不白，應該調查到底，以確定相關人員是否真有受到不當壓力；而執政黨「國民力量黨」則反過來主張，不應將死者的死亡用於「政治目的」。
迪奧包醜聞
金建希去年12月遭韓國民團向「國民權益委員會」檢舉，於2022年9月，收受旅美牧師崔在英，贈送價值約300萬韓元的名牌包，過程都被崔在英佩戴的手錶內置攝錄機拍了下來。事件曝光後，尹錫悅受到民眾與在野黨大肆批評，金建希更有一段時間都未公開露面，疑似為了避風頭。
「國民權益委員會」在6月時聲稱，經過審議，基於韓國現行的《禁止不正當請託與收受財物法》（或稱《反貪法》）當中，並無針對涉及公務人員配偶的處罰規定，加上查無新證據、無法確認是否存在其他違法情事，便以「無違法行為」結案。
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