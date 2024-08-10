(G)I-DLE小巨蛋搶票激烈！2萬張賣完突跳出1張　下秒「暫無票券」

(G)I-DLE舒華5個小祕密！泰雅族女孩來自台灣　16歲赴韓當練習生

▲關於(G)I-DLE舒華的5件事，有泰雅族血統的她在16歲時從華岡藝校休學，遠赴南韓當練習生，2年後順利出道組成女團(G)I-DLE。（圖／IG yeh.shaa_）
▲關於(G)I-DLE舒華的5件事，有泰雅族血統的她在16歲時從華岡藝校休學，遠赴南韓當練習生，2年後順利出道組成女團(G)I-DLE。（圖／IG yeh.shaa_）

記者薛羽彤楊慧玲／綜合報導

韓團(G)I-DLE將於10月5日、6日在台北小巨蛋舉辦演唱會，門票今（10）日中午12點開賣，同時在線搶購的人數為25萬名，2萬張門票5分鐘內完售。而女團(G)I-DLE中的唯一台灣成員為舒華，她16歲時就隻身前往韓國成為練習生，2018年正式出道成為女團偶像，一路紅回台灣，她與同樣來自台灣、在韓發展的TWICE子瑜也是好朋友。今年24歲的舒華闖蕩南韓演藝圈多年，用堅強的毅力證明自己實力，《NOWnews今日新聞》特別整理了關於舒華的5個小祕密，帶您來好好認識這位來自台灣的泰雅族女孩。

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從小立志當藝人　16歲休學前往韓國當練習生

舒華出身在桃園楊梅，父親是客家人，母親是泰雅族人。她從小立志當藝人，高中因此就讀華岡藝校，16歲的她瞞著父母參加韓國經紀公司CUBE的甄選，公司發現她的才能及天賦，於是舒華在高二那年休學前往韓國當練習生。

▲(G)I-DLE成員舒華（左起）、雨琦、小娟、薇娟、Minnie在台人氣旺，10月5日、6日的台北小巨蛋門票賣光光。（圖／(G)I-DLE X）
▲(G)I-DLE成員舒華（左起）、雨琦、小娟、薇娟、Minnie在台人氣旺，10月5日、6日的台北小巨蛋門票賣光光。（圖／(G)I-DLE X）
▲舒華出生台灣桃園，從小立志成為偶像。（圖／舒華IG）
▲舒華出生台灣桃園，從小立志成為偶像。（圖／舒華IG）
團體中最小忙內外型出眾　身兼(G)I-DLE門面擔當

舒華只當了兩年的練習生，就以 (G)I-DLE 女團成員身分出道，團員中六個人分別來自不同四個地區，舒華則是團隊裡面最小的成員，中文稱為老么，而韓文則是「忙內」，在加上被公司選為「門面擔當」，意指代表團體形象，通常都是最漂亮、最正的；她也還身兼副唱的角色。

▲(G)I-DLE獲頒MAMA最佳國際表演女團。（圖／翻攝MAMA X）
▲舒華（右）是(G)I-DLE門面擔當、副唱及可愛忙內。（圖／翻攝MAMA X）
初出道時曾不被看好　以實力、努力成功證明自己

舒華剛出道時不被看好，甚至受到不少攻擊跟批評，「胖成這樣怎麼可以當偶像」、「(G)I-DLE 需要舒華嗎？」她曾在採訪中提及：「有人曾經跟我說我一定做不到，那是我最低潮的時期。」但她始終沒有放棄夢想、放棄自己，努力控制飲食維持身材，對工作不懈怠，今日才能成功。

▲舒華努力不懈才能有今天的成績。（圖／舒華IG）
▲舒華努力不懈才能有今天的成績。（圖／舒華IG）
綜藝感滿分　性格爽朗直播超Real

除了在舞台上的表現之外，舒華擁有直率、可愛的性格，私底下在個人社群、直播的發言，也屢屢造成話題。舒華直播與粉絲互動、社群媒體也多半以素顏示人，相當親民，與粉絲對談也是直來直往，曾有粉絲問到：「該不會起床還沒離開床吧？」舒華直回：「我躺在床上又怎麼樣，關你什麼事！」

▲舒華直來直往的個性令她圈粉不少。（圖／舒華IG）
▲舒華直來直往的個性令她圈粉不少。（圖／舒華IG）
與TWICE子瑜同來自台灣　私下擁有好交情

跟舒華一樣來自台灣在韓國發展的TWICE周子瑜，2019 年兩個人因為共同好友認識，子瑜曾在生日時祝福 (G)I-DLE 演唱會順利；兩人會私約出門開粉絲直播。先前，在(G)I-DLE回歸時，官方社群分享(G)I-DLE與Twice成員的合作Challenge，看到子瑜跟舒華同框熱舞，讓不少粉絲直呼：「這就是夢幻聯動！」

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