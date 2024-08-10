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國內外人氣歌手高雄接力開唱、旅店房價狂漲4成　觀光局開罰了

▲高雄市觀光局今（10）日表示，為守護旅客權益、保障消費者住宿品質，持續辦理旅宿業房價專案稽查，遏止不肖業者哄抬房價並依法開罰。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄市觀光局今（10）日表示，為守護旅客權益、保障消費者住宿品質，持續辦理旅宿業房價專案稽查，遏止不肖業者哄抬房價並依法開罰。（圖／高雄市觀光局提供）

記者陳郁柔／台北報導

疫情過後，演唱會經濟開始發展，近兩年來許多國內外團體開始到高雄舉行演唱會，也帶動高雄觀光經濟開始起飛。不過現在卻出現不肖業者趁機哄抬房價，高雄市觀光局抓都抓不完。時隔22年回歸的人氣男團Energy，將在9月7日、8日在高雄巨蛋開唱，現在卻傳出周邊飯店坐地起價，觀光局稽查時，開罰3間旅宿各1萬至5萬元，並公開旅社名稱。

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下半年不少國內外大咖在高雄開唱，其中包括Bruno Mars（9／7-9／8）、ONE OK ROCK（9／21）、Stray Kids（11／2）以及Take That接招合唱團（11／16）。而先前帶來一陣回憶殺的人氣男團Energy，也將在9月7日、8日在高雄巨蛋開唱。

演唱會經濟有多龐大呢？觀光局長高閔琳證實，去（2023）年高雄舉辦了117場演唱會，吸引約139萬人次，演唱會經濟帶動周邊觀光商機，觀光效益逾45億；今年至7月，包括五月天、SUPER JUNIOR、Ed Sheeran在內，國內外大咖明星在高雄辦了超過89場演唱會，吸引91萬人次到訪，為高雄帶來達29億觀光產值。

由於觀光人數大增，讓高雄旅宿業住房量大增，甚至出現只是公布演唱會時間、還沒正式開始售票，周邊住宿就已經被搶光光，也因此讓一些不肖業者有機可趁，趁機哄抬房價。觀光局在今年7月開始，與消保官一同稽查周邊44家旅宿業者，發現有3家旅社有哄抬房價的情形，最高超出備查房價40%之多。

觀光局也趁勢公布這3家旅社，「六合益萱民宿」備查房價2000元，售價超收40%以上，違規1件，罰款5萬元；「世奇商旅」備查房價3000元，售價超收10%，違規4件，罰款4萬元；「好日子民宿」備查房價4800元，售價超收40%以上，違規1件，罰款5萬元。

這也不是第一次相關旅社被查到，去年辦理稽查共108家，其中有24家旅宿業違規超收房價；今年1至6月間共稽查119家，其中12家、31房有違規超出備查房價情形，對此均已依法裁罰。

觀光局長高閔琳強調，依「旅館業管理規則」、「民宿管理辦法」規定，業者應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格；若向旅客收取高於備查的房價，依據「發展觀光條例」規定，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。呼籲旅宿業者自律、依正常市場行情訂定合理備查房價。

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