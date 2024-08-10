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奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「驚見16歲選手」　觀眾傻眼

▲巴黎奧運男子4X400公尺接力的預賽中，有觀眾發現美國派出一名16歲名為威爾森（Quincy Wilson）的選手擔任首棒。（圖/達志影像/美聯社）
▲巴黎奧運男子4X400公尺接力的預賽中，有觀眾發現美國派出一名16歲名為威爾森（Quincy Wilson）的選手擔任首棒。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運田徑項目陸續進到最後獎牌戰，其中在跑步項目，像是美國、牙買加等國依舊是備受矚目，然而日前在男女混合組4X400公尺接力賽美國失利摘銀之後，9日登場的是男子4X400r公尺接力的預賽，結果有許多觀眾卻意外發現，上屆東京奧運金牌的美國隊，預賽第一棒派出16歲的成員威爾森（Quincy Wilson），讓所有人大感驚訝直呼：「這個決定不簡單，這很可能丟失一面獎牌，但是團隊選擇相信了這個年輕選手。」

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有網友在社群平台「Threads」上貼文指出「剛看奧運男子1600公尺接力真的嚇死，美國隊第一棒竟然讓16歲的小孩跑，超明顯整個被拉開，但後面3棒前輩實在太強，最後才又跑回來，這個決定未免也太大膽了吧？但話又說回來，人家16歲在跑奧運，你各位在幹嘛？」

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▲美國隊在巴黎奧運男子4X400公尺接力比賽當中，讓16歲的威爾森（Quincy Wilson）擔任首棒，讓觀眾大感意外，好奇這位年輕選手來歷。（圖/達志影像/美聯社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「這真的是超級信任隊友的決定，畢竟是小孩跟成人的對決，一個沒跑好美國隊就掰了」、「一定有十足信心才讓他上場吧，但第一棒起跑後真的捏了一把冷汗....根本跑不贏」、「佩服美國隊願意給年輕人機會，這種比賽每一棒都超重要，只能說後面三棒太扛了」、「Wilson的實力其實非常好，超期待他在2028洛杉磯奧運的表現。」

美國大膽安排16歲天才少年首棒！怪物新人身分起底

事實上，這位觀眾口中的「16歲小孩」，他名字叫威爾森（Quincy Wilson），可別看他才16歲，他在先前美國奧運田徑選拔賽當中，在男子400公尺賽事中展現驚人實力，先在初賽跑出44秒66，接著又在準決賽跑出44秒59的成績，連續兩場賽事都刷新U18（18歲以下）400公尺短跑的世界紀錄，雖然在決賽他的成績是44秒94僅拿到第六名，但其穩定表現，讓他被美國田徑隊相中，直接進入4X400接力候選名單，可以隨隊到巴黎，爭取在接力賽登場的機會。

然而美國上屆東京奧運時，在男子4X400接力摘金，這一回巴黎奧運要來力拚連霸金牌，但沒想到美國田徑隊在預賽做出大膽的決定，讓16歲的威爾森在預賽登場，並且還是擔任首棒的位置，在開跑前，連賽評都讚嘆：「16歲比奧運田徑的項目，已經是可考的狀況下，美國最年輕的選手，相信美國隊一定有經過審慎地思考，而且他也確實有達標才能站上這個舞台。」

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▲美國田徑隊怪物新人Quincy Wilson，在奧運選拔賽當中，400公尺以44秒59的成績，刷新U18（18歲以下）400公尺短跑的世界紀錄。（圖/IG@Quincy Wilson）
威爾森16歲首登奧運舞台！美國隊仍以第三晉級決賽

面對奧運處女秀賽事，威爾森拿出實力拼搏，不過面對對手都是成人的高強度比賽，威爾森的第一次奧運還是難免緊張，在第一棒跑出47秒27的成績，讓美國隊排在第7名的位置，但幸好最後美國隊後三棒前輩發揮實力，第二棒的諾伍德（Vernon Norwood）跑出四人最佳43秒54的成績，將威爾森落後的距離拉回，但仍排在第七名。

最後又由第三棒的布萊斯·戴蒙（Bryce Deadmon）從第7名追趕至第4名，接著最後一棒克里斯多福貝利（Christopher Bailey）最後衝線超過日本選手奪下小組第三，最終美國隊成績2分59秒15排在第三晉級決賽，將於11日凌晨要來拚1600公尺接力連霸金牌。而16歲的威爾森在賽後也表示：「我的勇氣和決心讓我繞過了賽道，但我知道我身後有偉大的三位前輩，我知道今天不僅只有我自己。」似乎對自己的奧運首戰感到滿意，觀眾也期待他4年後20歲時，在洛杉磯奧運的精彩表現。

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▲美國隊奧運男子4X400公尺接力最後成績2分59秒15排在第三晉級決賽，可以看到Quincy Wilson（右二）明顯比前輩的身高矮一截。（圖/X@Team USA）

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