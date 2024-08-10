奧運1600公尺接力美國太狠了！第1棒「驚見16歲選手」　觀眾傻眼

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貼文一出，不少網友紛紛回應「這真的是超級信任隊友的決定，畢竟是小孩跟成人的對決，一個沒跑好美國隊就掰了」、「一定有十足信心才讓他上場吧，但第一棒起跑後真的捏了一把冷汗....根本跑不贏」、「佩服美國隊願意給年輕人機會，這種比賽每一棒都超重要，只能說後面三棒太扛了」、「Wilson的實力其實非常好，超期待他在2028洛杉磯奧運的表現。」
美國大膽安排16歲天才少年首棒！怪物新人身分起底
事實上，這位觀眾口中的「16歲小孩」，他名字叫威爾森（Quincy Wilson），可別看他才16歲，他在先前美國奧運田徑選拔賽當中，在男子400公尺賽事中展現驚人實力，先在初賽跑出44秒66，接著又在準決賽跑出44秒59的成績，連續兩場賽事都刷新U18（18歲以下）400公尺短跑的世界紀錄，雖然在決賽他的成績是44秒94僅拿到第六名，但其穩定表現，讓他被美國田徑隊相中，直接進入4X400接力候選名單，可以隨隊到巴黎，爭取在接力賽登場的機會。
然而美國上屆東京奧運時，在男子4X400接力摘金，這一回巴黎奧運要來力拚連霸金牌，但沒想到美國田徑隊在預賽做出大膽的決定，讓16歲的威爾森在預賽登場，並且還是擔任首棒的位置，在開跑前，連賽評都讚嘆：「16歲比奧運田徑的項目，已經是可考的狀況下，美國最年輕的選手，相信美國隊一定有經過審慎地思考，而且他也確實有達標才能站上這個舞台。」
威爾森16歲首登奧運舞台！美國隊仍以第三晉級決賽
面對奧運處女秀賽事，威爾森拿出實力拼搏，不過面對對手都是成人的高強度比賽，威爾森的第一次奧運還是難免緊張，在第一棒跑出47秒27的成績，讓美國隊排在第7名的位置，但幸好最後美國隊後三棒前輩發揮實力，第二棒的諾伍德（Vernon Norwood）跑出四人最佳43秒54的成績，將威爾森落後的距離拉回，但仍排在第七名。
最後又由第三棒的布萊斯·戴蒙（Bryce Deadmon）從第7名追趕至第4名，接著最後一棒克里斯多福貝利（Christopher Bailey）最後衝線超過日本選手奪下小組第三，最終美國隊成績2分59秒15排在第三晉級決賽，將於11日凌晨要來拚1600公尺接力連霸金牌。而16歲的威爾森在賽後也表示：「我的勇氣和決心讓我繞過了賽道，但我知道我身後有偉大的三位前輩，我知道今天不僅只有我自己。」似乎對自己的奧運首戰感到滿意，觀眾也期待他4年後20歲時，在洛杉磯奧運的精彩表現。
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