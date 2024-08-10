巴黎奧運／中華隊3大驚奇！麟洋配爆冷連霸　唐嘉鴻掉槓仍奪銅牌

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台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，在巴黎奧運羽球男雙項目，奪下中華隊首面金牌，堪稱是本屆最大驚奇。縱使麟洋配頂著上屆東京奧運金牌的頭銜，但在近年飽受傷病困擾，在各大賽事表現欠佳，奧運開打前掉到世界排名第12名，甚至不是奧運會種子。
就是在如此艱難且看似不利的狀況下，麟洋配從「死亡之組」中，分別擊敗世界排名第二的丹麥組合、世界排名第八的日本組合，以4場全勝之姿晉級8強賽。在4強賽中，再度以2：1逆轉擊敗丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，爆冷一路闖進金牌戰。
而最終的結局，或許很少有台灣球迷不知道，面對世界排名第1名的中國「梁王」組合梁偉鏗／王昶，麟洋配以2：1取得勝利，不僅完成奧運跨屆12連勝，更是締造奧運羽球男雙史上唯一的2連霸。
唐嘉鴻失誤仍堅持到底 意外奪牌淚崩
相比麟洋配奪金路上的驚喜連連，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻的奪牌故事，則是從失落開始。唐嘉鴻在出發巴黎奧運前，就是單槓項目的箇中好手，被視為是奪金的大熱門，並且如預期以排名第二的成績闖入決賽。
唐嘉鴻在單槓項目決賽首個出場，結果就發生嚴重掉槓失誤，明知道失誤後恐怕無緣爭奪獎牌，唐嘉鴻仍迅速調適心態，回到槓上將後續動作完成，並完美使出招牌的「貓跳540度」。
讓人意外的是，總共8名參加決賽的選手中，就有6名發生較嚴重的失誤，結果唐嘉鴻拿下的13.966分，恰巧和中國好手張博恆同分，並列奪下銅牌。其中的心情轉折猶如洗三溫暖，看到成績出爐的唐嘉鴻也當場淚崩。
唐嘉鴻的教練翁士航也說道：「我對嘉鴻感到相當驕傲。各位要知道，嘉鴻如果當下失誤就放棄了，那我想也不會有今天這塊銅牌，所以我認為這塊銅牌它的價值高過於金牌。」
李孟遠射下首面獎牌 台灣史上第1人
台灣本屆巴黎奧運第一面獎牌，竟是來自射擊的定向飛靶項目，在開賽前恐怕沒有人能想到。台灣29歲好手「小胖」李孟遠，去年杭州亞運中獲得第5名，寫下亞運個人最佳成績，並在亞錦賽奪得銅牌，最終靠著遞補才取得巴黎奧運資格，巴黎奧運是他生涯首度叩關五環殿堂。
在射擊的定向飛靶第二日資格賽，李孟遠驚喜繳出總分124分、排名第2，追平奧運資格賽紀錄，挺進決賽。在決賽中，更是挺住高壓，以總分45分射下銅牌。不僅改寫射擊好手林怡君，先前在奧運拿下的第4名紀錄，也成為史上第一位在射擊摘下獎牌的選手。
李孟遠奪牌後，也忍不住感性說道：「對我們射擊人來說，我覺得這只是一個小小的突破，我希望以後一定會有更多學弟學妹或者是比我更有天份的人，能夠拿到更好的成績。」而他驚奇的表現，也確實讓射擊進入了更多人的視野之中。
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