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炎亞綸改名「孺」原因曝：牛需要老鼠！認了低潮想離開玄學找平靜

▲炎亞綸捲入MeToo風暴沉寂14個月正式復出，這段時間尋求玄學幫助，本名改成「吳秉孺」想要有比較安穩的狀態。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲炎亞綸捲入MeToo風暴沉寂14個月正式復出，這段時間尋求玄學幫助，本名改成「吳秉孺」想要有比較安穩的狀態。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者林奕如／台北報導

炎亞綸捲入MeToo風暴沉寂14個月，今（10）日出席三立人性科幻影集《Q18量子預言》特映會，宣告正式復出，他這段時間陷入低潮，坦言有想過在很不錯的點離開，並且尋求玄學找尋心裡平靜，還將本名「吳庚霖」改成「吳秉孺」改運，挑選「孺」原因是老師建議他屬牛，需要老鼠來幫忙，

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談到這14個月來的心路歷程，他坦言，「有一點像在桑拿房、坐雲霄飛車，或是懷疑生命需不需要這麼久，拍這戲探討這議題，是不是在一個很不錯的點離開。」他所說的離開是指退圈？炎亞綸：「我不知道是哪一種離開，對我來說能量守恆，應該不會真的離開，會某一種形式存在，我怕下輩子也變成人。」至於是嚴重到有過不好念頭，他連忙否認，「沒有，不小心講太快。」

▲《Q18量子預言》於今日鴻海集團內湖大樓舉辦特映會，導演周美玲、藝人炎亞綸、石知田、李千娜。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲藝人炎亞綸（中）受訪時提到，低潮這段時間有尋求玄學幫助。（圖／記者吳翊緁攝影）
這段時間炎亞綸收入銳減，他坦言一定會有影響，這是肯定的，「生不帶來死不帶走，盡量讓自己開心，在有限範圍內。」被說看破紅塵，他很願意分享給大家，「我在這段有尋求玄學幫助，不能忘記前人幫我們庇蔭下來的福報，不能理所當然接受不去回饋。」

更改本名是因為玄學？炎亞綸先說改名讓媽媽很難過，之後透露銀行帳戶、身分證等也要改超麻煩，之後分享原因：「我本來就想改名，我覺得感覺自己在容易波動的人生當中，想尋求比較安穩的狀態。」他找了3個老師算命，列了很多名字，他最後選了「孺」字，他說，因為老師建議他屬牛，需要老鼠來幫忙，才會是「三合」會對他有幫助，就是自己狀態比較重要。

▲《Q18量子預言》於今日鴻海集團內湖大樓舉辦特映會，除導演周美玲、藝人炎亞綸、石知田、李千娜。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲《Q18量子預言》特映會，藝人炎亞綸（左起）、李千娜、石知田。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲《Q18量子預言》於今日鴻海集團內湖大樓舉辦特映會，除導演周美玲、藝人炎亞綸、石知田、李千娜。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲藝人炎亞綸（左）正式復出，出席特映會看起來心情不錯，右為石知田。（圖／記者吳翊緁攝影）
《Q18量子預言》於鴻海集團內湖大樓舉辦特映會，除導演周美玲、藝人炎亞綸、石知田、李千娜外，鴻海副發言人黃欽旻也出席。劇集共五個單元故事，探討「永生」、「永恆之戒」等議題，由炎亞綸扮演的量子AI 仿生人「黑子」、石知田飾演「白子」，兩人貫穿全劇，而量子AI原先是被設定為人類服務，但最終卻發展出意識與智慧的人工智能；而李千娜則是在第二單元「永恆之戒」飾演感性的虛擬歌手「海娜娜」，首度搭擋趙逸嵐演出一對擁有婚姻關係的同志伴侶。

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