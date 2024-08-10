炎亞綸改名「孺」原因曝：牛需要老鼠！認了低潮想離開玄學找平靜

我是廣告 請繼續往下閱讀
這段時間炎亞綸收入銳減，他坦言一定會有影響，這是肯定的，「生不帶來死不帶走，盡量讓自己開心，在有限範圍內。」被說看破紅塵，他很願意分享給大家，「我在這段有尋求玄學幫助，不能忘記前人幫我們庇蔭下來的福報，不能理所當然接受不去回饋。」
更改本名是因為玄學？炎亞綸先說改名讓媽媽很難過，之後透露銀行帳戶、身分證等也要改超麻煩，之後分享原因：「我本來就想改名，我覺得感覺自己在容易波動的人生當中，想尋求比較安穩的狀態。」他找了3個老師算命，列了很多名字，他最後選了「孺」字，他說，因為老師建議他屬牛，需要老鼠來幫忙，才會是「三合」會對他有幫助，就是自己狀態比較重要。
《Q18量子預言》於鴻海集團內湖大樓舉辦特映會，除導演周美玲、藝人炎亞綸、石知田、李千娜外，鴻海副發言人黃欽旻也出席。劇集共五個單元故事，探討「永生」、「永恆之戒」等議題，由炎亞綸扮演的量子AI 仿生人「黑子」、石知田飾演「白子」，兩人貫穿全劇，而量子AI原先是被設定為人類服務，但最終卻發展出意識與智慧的人工智能；而李千娜則是在第二單元「永恆之戒」飾演感性的虛擬歌手「海娜娜」，首度搭擋趙逸嵐演出一對擁有婚姻關係的同志伴侶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995