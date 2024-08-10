宋慧喬照鏡子被拍大特寫！沒修圖長相全現形 42歲真面目藏不住了
宋慧喬（喬妹）離婚4年多，不同於前夫宋仲基選擇踏入感情第二春，喬妹專注投入工作，最近一部作品《黑暗榮耀》收視和口碑雙贏，還讓她拿下一座百想藝術大獎，睽違10年主演的恐怖片《黑修女們》也已經殺青。宋慧喬昨（9）日在IG上傳一組工作照，不但沒有修圖還特寫臉部，42歲狀態令人驚嘆，網友表示：「專心搞事業的女人真的魅力爆棚！」
記者楊穎軒／綜合報導
8日，宋慧喬在香港參加FENDI廣東道概念店的開幕活動，昨天釋出一系列花絮照片，她一頭及胸長髮盤起，化上煙燻眼妝，選穿軍綠、灰色拼接的連身裙裝，腳踩膝下高筒靴，不論是於車上翹腳放送淺笑、與造型團隊比剪刀手自拍，還是慵懶地趴在精品店內的沙發椅上，舉手投足盡顯韻味，自然流露巨星氣場。
宋慧喬攬鏡整理儀容 鏡頭特寫沒修圖狀態
其中一張相片，鏡頭近距離拍攝正在照鏡子的宋慧喬，細看她的膚況，雖然有化粧品遮瑕，但精緻五官輪廓、不浮粉的鵝蛋臉，無法掩蓋女神天生麗質且保養得宜的狀態，不愧是零死角、天然美女代表女星之一。
貼文發布後，網友紛紛大讚：「宋慧喬真是越來越有魅力了，新造型太亮眼，給人滿滿的能量」、「已經42歲了！可是狀態依舊滿分，沒戀愛沒結婚，專心搞事業的女人真的魅力爆棚」、「真的太有氣質了」、「這真的狀態很棒，顏值很高，太漂亮了，好心動！」但也有不少人不愛煙燻妝的宋慧喬，認為反而暴露老態。