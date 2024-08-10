屏東旅遊新去處！「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」盛大啟用

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李孟諺部長致詞時表示，「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」的「Hi」有三個意涵，包括「臺灣，你好」、「臺灣，好High」，以及「臺灣的海」，園區的啟用，不僅象徵未來往來小琉球會更加的方便，更象徵園區會成為未來屏東新的觀光亮點及打卡點。
李孟諺部長進一步指出，園區的啟用可帶來的三大效益，首先在海運交通上，東港到小琉球的旅客去年有280萬人次，為全國海運客運航線中運量最高的，今年可望突破300萬人次，園區啟用後，有效增加海運運輸能量及提升服務品質。
李孟諺部長表示，鹽琉線船運中心是國內第一個榮獲國際設計大獎（MUSE Design Award）肯定的海運客運中心，候船的空間更加的舒適便利，提供更好的服務、更好的體驗，民眾要出遊或是返家都會更加便利。另外，屏東縣政府實施旅客到小琉球潮間帶要收費，這也是全國的創舉，更可以提升保護海洋環境。
在交通接駁方面，李孟諺部長則指出，此次的計畫也一併改善停車環境，新建的停車場可停120輛小汽車；搭高鐵的旅客可以在左營轉搭台灣好行專車，也有多條公車路線可到達，將可推動園區停留經濟，帶動新園鄉地方經濟發展，讓旅客不僅在東港消費，還能深入體驗新園鹽埔的魅力。
最後，李孟諺部長也感謝周縣長及縣府同仁、施工團隊的努力，以及航港局團隊的協助，達成屏東地區海運交通建設重要的里程碑!將提供屏東鄉親更優質的海運客運服務，也為地區經濟注入新的成長動能，相信可以吸引更多國內外的旅客到訪屏東這個美麗的國境之南。