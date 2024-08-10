高雄「雄嗨調酒節」七夕登場！41家酒吧+28家美食　華山有泡芙節

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今（10）日適逢七夕情人節，非常適合情侶們前來高雄愛河參加調酒節，喝點小酒，感受不一樣的情人節氛圍。活動邀集超過40家以上酒吧與餐酒館，其中高雄在地業者達30家以上，如將客家元素融入調酒的「Bar DIP」、老宅酒吧「無聲的所在」、「窗吧」、「行者」等在地知名店家。25家以上美食餐車，如「俞煙-台味炭烤」、「醬男漢堡」、「三興堂」手沖泰式奶茶及「另起滷灶」等共襄盛舉，現場還有精彩DJ秀及火舞表演。
觀光局補充表示，「高雄雄嗨調酒節」採全區免費進場，若現場欲購買含酒精類飲品，須先填寫飲酒同意書，確認已達合法飲酒年齡並取得手環配戴後，才可購買調酒券，活動現場也提供免費環保杯借用服務。
當天活動後，憑飲酒手環至37間參與出攤的酒吧實體店面，消費達低消享有1杯shot招待。此外，8月15日至11月14日參與活動的41間酒吧將限時推出「高雄雄嗨調酒節」High Ball專屬調酒。活動首日8月10日高雄全家海神隊籃球員余純安將至活動現場與民眾同樂，邀請大家來認識高雄獨具特色的調酒文化。8月10日至11日憑活動手環或票券，至高雄「福容大飯店」、「城市商旅」「德立莊酒店」及「高雄中央公園英迪格酒店」、亦享有優惠住房折扣。
另外，台北也有精彩市集，2024「泡芙節」在華山1914文創園區開跑，8/10、8/11連續兩天，集結全台泡芙名店、個人烘焙工作坊，日式泡芙、閃電泡芙等，一站式全收集，現場還請到了手作職人，為本次活動打造限定泡芙商品。
特色店家包含龍鳳堂餅舖「鹹蛋黃紅豆泡芙」、微甜時光甜點工作室的「百香果閃電泡芙」、「蜂蜜開心果巴黎布雷斯特泡芙」，還有Postre波絲甜手作烘焙坊推出「30公分巨無霸棒棒泡芙」，還有深夜裡的法國手工甜點帶來為巧克力重度愛好者特製的「特重巧克力泡芙」、夏日消暑聖品「凍心芒果泡芙」，以及福郎燒烘焙坊的「夏日香檸木棍泡芙」，有玫瑰花造型檸檬卡士達點綴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！