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七夕浪漫約會也要注意安全！國民健康署提醒約會安全5訣竅

▲七夕愛情、甜蜜與安全並重，國民健康署提醒情侶約會安全5訣竅。（圖／國民健康署提供）
▲七夕愛情、甜蜜與安全並重，國民健康署提醒情侶約會安全5訣竅。（圖／國民健康署提供）

記者陳郁柔／台北報導

今（10）日就是七夕情人節，在傳統故事中，也是牛郎跟織女相會的日子，也是現代情侶不能錯過的節日之一。在這個訴說愛意的日子，燭光晚餐、浪漫約會是不能缺少的。不過在這樣的節日，還是要特別注意自身安全，國民健康署也提醒約會安全5個訣竅，請民眾牢記在心中。

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根據衛生福利部資料顯示，112年12-18歲青少年中，共有4182位性侵害被害人，其中1300人（約佔31.1%）為男女朋友、872人（約佔20.9%）為前男女朋友，以及501人（約佔12%）為網友關係。國民健康署吳昭軍署長特別提醒青少年朋友們，與心儀對象外出約會時，仍需保持警覺留意周邊的人事物，確保約會安全，平安回家。

對青少年而言，發展人際關係是成長的重要課題。除了親情及友情外，愛情也常令人充滿好奇與嚮往，而約會是能更認識彼此的相處時光，但安全始終是最重要的考量，國民健康署提供以下5個約會安全小訣竅：

一、行程告知，安心無憂

出門前，應將約會行程告知家人、室友或信任的朋友，包括約會地點、時間和對方的基本信息，例如：「我今晚會和某某去遊樂園玩，預計9點回家」，不僅能讓親友知道你的動向，還能在緊急情況下提供協助。

二、公共場所，安全可靠

約會的地點建議可以選擇在開放式的公共場所，例如：咖啡廳、餐廳或美術館等人潮較多的地方，避免前往過於隱密或偏僻的地點，不僅能減少潛在的危險，在需要時也較容易獲得他人的幫助。

三、手機充電，通訊無間

出門約會前，確保手機電量充足，或是隨身攜帶行動電源，並且保持通訊暢通，建議可以預先設置緊急聯絡人，以便在遇到緊急情況時能迅速求助。

四、了解彼此，遠離風險

在接受邀約前，應透過聊天或社交媒體多了解對方，對於初次見面或是經由網路認識的人，建議可以攜伴前往，先以團體的方式認識彼此，並儘量避免與身分不明、認識有限的人單獨見面。

五、提高警覺，安全至上 

約會時，保持警覺是確保安全的關鍵，應隨時注意周遭環境和人群，避免食用或飲用離開自己視線的食物或飲料，如果對方的行為讓你感到不安或不舒服，應勇敢說「不」，並立即尋求幫助或離開現場，必要時可至警察局備案或撥打110求助。

國民健康署希望情侶們都能夠在這個浪漫的節日裡享受甜蜜的約會，發展穩定且美好的人際關係。然而，謹記5個安全訣竅，才能讓你開心出門約會，平安回家，家長們也能用與朋友聊天的方式，與青少年傳遞這些重要的安全知識，為孩子創造更安全的保護網。

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