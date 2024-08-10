蔡詩萍慶父親節、七夕！校花女兒超仙美照曝光　粉絲喊：岳父大人

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蔡中泠不僅長得漂亮、功課也非常優異，目前就讀日本名校早稻田大學，近來放暑假回到台灣陪爸媽，可以在林書煒和蔡詩萍的臉書看到許多他們一家三口出遊的照片。近來適逢父親節和七夕情人節，他們全家人也一起到外面吃飯度過，林書煒在臉書透露，這頓飯是自己和女兒一起請客的，也在文中祝福蔡詩萍，「祝福不老男神爸爸百馬達陣 、著作百刷，公事家事都順利，日日平安又健康。」
另外，林書煒也曬出一家三口的照片，看到蔡中泠留著一頭黑色長髮，身穿深咖啡色背心搭配同色系的長褲，露出性感的鎖骨以及纖細的手臂，即使打扮較率性，不過仍沒有掩蓋掉她的美貌，看起來仍是一名氣質美女。不少網友看到後表示，「全家都是女神與男神」、「這一家顏值犯規」、「有漂亮妻女在身旁，夫復何求」、「太幸福太甜蜜了，左擁右抱兩大美女 ，加上美食美酒，四美環繞」、「女兒真是太漂亮了」，還有人搶喊「岳父岳母好！」
蔡忠泠才貌雙全 寫一手好書法
事實上，蔡中泠每次和爸媽合照，每每都會成為焦點，47歲得女的蔡詩萍也曾說過，蔡中泠是他「半世紀的等待。」而蔡中泠的表現也從沒讓他們失望，不僅才貌雙全，還寫得一手好字，先前放寒假回台灣過年，回家就替家裡寫了數對春聯，雖然當時蔡詩萍表示「寫得馬馬虎虎嘛！」不過事實上蔡中泠的書法作品曾得到屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚。