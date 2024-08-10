(G)I-DLE小巨蛋搶票激烈！2萬張賣完突跳出1張　下秒「暫無票券」

蔡詩萍慶父親節、七夕！校花女兒超仙美照曝光　粉絲喊：岳父大人

▲蔡詩萍（左）一家三口過父親節和七夕情人節，女兒蔡中泠（右）美貌再度掀起討論，還有人搶喊岳父大人。（圖／林書煒臉書）
▲蔡詩萍（左）一家三口過父親節和七夕情人節，女兒蔡中泠（右）美貌再度掀起討論，還有人搶喊岳父大人。（圖／林書煒臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

台北市文化局長蔡詩萍和前主播林書煒結婚超過20年，育有1女，他們的寶貝獨生女蔡中泠遺傳到爸媽的外貌優勢，越大越漂亮，且不只外表出眾，學業成績也非常優秀，是日本早稻田大學的學生。近來碰上父親節和七夕情人節，他們一家三口一起吃飯度過，同時也曬出合照，結果蔡中泠的絕世美顏再次掀起討論，不少網友紛紛搶喊岳父大人，還有人說「這一家顏值犯規！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一家三口慶父親節、七夕　蔡中泠美貌再掀議

蔡中泠不僅長得漂亮、功課也非常優異，目前就讀日本名校早稻田大學，近來放暑假回到台灣陪爸媽，可以在林書煒和蔡詩萍的臉書看到許多他們一家三口出遊的照片。近來適逢父親節和七夕情人節，他們全家人也一起到外面吃飯度過，林書煒在臉書透露，這頓飯是自己和女兒一起請客的，也在文中祝福蔡詩萍，「祝福不老男神爸爸百馬達陣 、著作百刷，公事家事都順利，日日平安又健康。」

▲蔡詩萍一家三口過父親節和七夕情人節，女兒蔡中泠美貌再度掀起討論。（圖／林書煒臉書）
▲蔡詩萍（中）、林書煒（左）近來和女兒蔡中泠（右）一起出門吃飯。（圖／林書煒臉書）
另外，林書煒也曬出一家三口的照片，看到蔡中泠留著一頭黑色長髮，身穿深咖啡色背心搭配同色系的長褲，露出性感的鎖骨以及纖細的手臂，即使打扮較率性，不過仍沒有掩蓋掉她的美貌，看起來仍是一名氣質美女。不少網友看到後表示，「全家都是女神與男神」、「這一家顏值犯規」、「有漂亮妻女在身旁，夫復何求」、「太幸福太甜蜜了，左擁右抱兩大美女 ，加上美食美酒，四美環繞」、「女兒真是太漂亮了」，還有人搶喊「岳父岳母好！」

蔡忠泠才貌雙全　寫一手好書法

事實上，蔡中泠每次和爸媽合照，每每都會成為焦點，47歲得女的蔡詩萍也曾說過，蔡中泠是他「半世紀的等待。」而蔡中泠的表現也從沒讓他們失望，不僅才貌雙全，還寫得一手好字，先前放寒假回台灣過年，回家就替家裡寫了數對春聯，雖然當時蔡詩萍表示「寫得馬馬虎虎嘛！」不過事實上蔡中泠的書法作品曾得到屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚。

▲蔡詩萍正妹女兒蔡中泠返台過年，提筆幫家人寫春聯。（圖／翻攝自蔡中泠IG）
▲▼蔡詩萍正妹女兒蔡中泠返台過年，提筆幫家人寫春聯。（圖／翻攝自蔡中泠IG、林書煒臉書）
▲蔡中泠親筆春聯，上聯「龍騰虎躍春光好」、下聯「鵲向龍年報好音」。（圖／翻攝自林書煒臉書）

王仁甫17歲愛女海邊解放！「比基尼辣照連發」季芹3字留言抓包了

游鴻明25歲愛女大秀好身材！游宇潼展超辣翹臀被封「最美星二代」

46歲孫芸芸同框愛女！Trinity「複製貼上」媽媽的仙級美貌

王菲親吻愛女慶祝18歲！絕美合照瘋傳　李嫣超高顏值衝熱搜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選