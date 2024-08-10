獨／劉泯廷10年沒跟父講話！父確診突驟逝 淚遺憾未見到最後一面
劉泯廷、泰星Jame Kasama在BL音樂影集《彈一場完美戀愛First Note of Love》飾演一對戀人，近期忙宣傳不停，其實劉泯廷笑中藏心酸，因為父親在父親節前夕、5日因確診驟逝，他是在工作途中接到電話得知噩耗，受訪時原本想忍住情緒，最後眼眶泛紅落淚，其實他和父親關係緊張，已經10年沒講過話，遺憾未見到最後一面。
記者林奕如／台北報導
劉泯廷、泰星Jame Kasama接受《NOWnews今日新聞》專訪，劇中分飾經紀人、泰巨星，兩人上演浪漫愛情。語言雖然不通，靠眼神和肢體語言「神交」，劉泯廷也盡地主之誼，帶Jame Kasama玩遍台北101、各大夜市等，建立好交情。最近宣傳通告排滿滿，劉泯廷一邊強忍悲傷情緒處理家事，一邊和搭檔Jame Kasama上通告，就怕耽誤劇組的規劃。
劉泯廷透露，自己和父親關係緊張，已經10年沒有講過話，父親近幾年身體健康不佳，不適合打新冠肺炎疫苗，沒想到這次父親一確診就變為重症，即將進入加護病房搶救，接到病危通知，他這幾天都在忙宣傳，本想回家探視一趟，父親病況一度好轉，沒想到又一夜之間突然惡化，他接到家人打來的電話當場愣住，沒有想到會聽到父親去世的噩耗。
直到父親臨終，父子都未破冰，劉泯廷眼眶泛紅，「（若真的有見到面）可能就是跟他說謝謝曾經照顧我們，謝謝為了這個家付出，可能後面有一些關係，我們感情變得不太好，有一點遺憾。」他講到最後忍不住落淚，情緒百感交集。
劉泯廷蠟燭兩頭燒，宣傳《彈一場完美戀愛》外，又有新戲開拍，12日是父親告別式，他感謝劇組讓他請假，能讓他回去處理家事，想盡心力讓父親後事圓滿，身為長子的他，懂事以來一直賺錢照顧家人，他給自己承諾，未來也一定會扛起照顧家庭的責任。
BL影集《彈一場完美戀愛》劇情描述多年前歌手Neil（涂善存 飾）與親哥哥Matt（金泰佑 飾）兩人曾共組Magnet樂團紅遍全國，卻因為演唱會前一場車禍，讓兄弟天人永隔留下Neil一人，還因此帶來舞台恐懼的陰影。6年後，老戰友經紀人Reese（劉泯廷 飾）力圖幫Neil單飛復出，遇見新的音樂搭檔小海（張豐豪 飾），兩人產生新的火花。8月12日起將於GagaOOLala影音平台全球（除日本）首播；日本則於Rakuten TV、Video Market獨家播出。