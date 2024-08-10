YouTube前執行長癌逝！Google從她車庫誕生 矽谷最傑出女性之一
YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）於昨（9）日因癌症病逝，享年56歲。沃潔斯基是Google元老員工之一，Google最初就是在沃潔斯基家的車庫誕生，被認為是矽谷最有影響力的女性之一，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）也發聲表達對沃潔斯基離世的哀悼。
記者倪浩軒/綜合報導
沃潔斯基的丈夫特羅珀（Dennis Troper）表示，「我懷著深深的悲痛告訴大家沃西基去世的消息，我深愛的妻子、五個孩子的母親，在與非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer）奮鬥兩年後離開了我們」。特羅珀大讚沃潔斯基是「最好的朋友和伴侶，同時也是一位慈愛的母親」，另外也呼籲外界給家屬一些時間，度過這個困難的階段。
皮查伊則表示對沃潔斯基的死訊「感到難以置信的悲傷」，稱沃潔斯基是一位不可思議的領導者與朋友，也是Google歷史的核心人物之一，「很難想像沒有她的世界會是什麼樣子」。
Google於1998年成立公司時，辦公室就是設在沃潔斯基家的車庫，沃潔斯基是Google的元老員工之一，也是Google首位行銷主管，並領導了Google圖像搜尋的初步開發。
沃潔斯基於2014年2月被任命為YouTube的執行長，在執行長的位置待了9年，直到去年2月才辭去執行長職務，轉任公司顧問。沃潔斯基被認為是矽谷最有影響力的女性之一，畢業於哈佛大學，擁有歷史和文學學士學位，之後又於加州大學聖克魯斯分校獲得經濟學碩士學位以及於加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理碩士學位。