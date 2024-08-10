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頂樓成大麻加工廠　中警查獲15公斤大麻花 市價3千萬

▲頂樓成大麻加工廠 中警查獲15公斤大麻花 市價3千萬（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲頂樓成大麻加工廠 中警查獲15公斤大麻花 市價3千萬（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

30歲許姓男子將大麻毒品產業分工專業化，先透過管道向上游的大麻裁種者進貨大麻半成品，再於工作室內進行大麻葉加工修剪、包裝，再出貨給各地毒品藥頭，中市警局刑大偵五隊與警犬隊支援下破獲許男位在太平區的大麻倉庫，起出重達15公斤的大麻花，市價約3千萬元。全案警訊後依毒品危害防治條例移送台中地檢署偵辦。

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臺中市政府警察局刑事警察大隊透過網路巡邏暨大數據分析，溯源追查中部地區大麻毒品源頭，發現中部地區大麻花多來自一位許姓犯嫌(30歲、住臺中市太平區)，爰報請臺中地檢署檢察官指揮，歷經數月跟監蒐證、追查監控。


據分析情資顯示，許嫌平日承租臺中市太平區之公寓3樓居住，惟為規避警方查緝，竟在同棟公寓再另租5樓作為工作室兼毒品倉庫；許嫌先向上游訂購大麻半成品後，藏放於5樓之倉庫，渠為免遭共犯檢舉出賣，獨自一人進行修剪、包裝工作，再出貨給各大毒品藥頭，案經刑警大隊縝密佈署，並由中警警犬隊出動緝毒犬協助偵搜，終發現許嫌藏匿大麻花之處所，經聲請搜索票執行搜索，當場查扣手機2支、大麻花成品4大箱(毛重共15.36公斤，市價約新台幣3000萬)及吸食器1支、電子磅秤2臺、乾燥機、封口機、分裝袋等贓證物。


臺中市政府警察局刑事警察大隊呼籲：大麻屬中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會產生耐受性及心理依賴性，千萬不要誤信大麻只是天然植物、不會成癮、具有安眠及鎮靜效果，而輕忽大麻對身體的危害性。請市民珍惜生命、遠離毒品，勇於拒絕毒害，勿以身試法。

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