頂樓成大麻加工廠　中警查獲15公斤大麻花 市價3千萬

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臺中市政府警察局刑事警察大隊透過網路巡邏暨大數據分析，溯源追查中部地區大麻毒品源頭，發現中部地區大麻花多來自一位許姓犯嫌(30歲、住臺中市太平區)，爰報請臺中地檢署檢察官指揮，歷經數月跟監蒐證、追查監控。
據分析情資顯示，許嫌平日承租臺中市太平區之公寓3樓居住，惟為規避警方查緝，竟在同棟公寓再另租5樓作為工作室兼毒品倉庫；許嫌先向上游訂購大麻半成品後，藏放於5樓之倉庫，渠為免遭共犯檢舉出賣，獨自一人進行修剪、包裝工作，再出貨給各大毒品藥頭，案經刑警大隊縝密佈署，並由中警警犬隊出動緝毒犬協助偵搜，終發現許嫌藏匿大麻花之處所，經聲請搜索票執行搜索，當場查扣手機2支、大麻花成品4大箱(毛重共15.36公斤，市價約新台幣3000萬)及吸食器1支、電子磅秤2臺、乾燥機、封口機、分裝袋等贓證物。
臺中市政府警察局刑事警察大隊呼籲：大麻屬中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會產生耐受性及心理依賴性，千萬不要誤信大麻只是天然植物、不會成癮、具有安眠及鎮靜效果，而輕忽大麻對身體的危害性。請市民珍惜生命、遠離毒品，勇於拒絕毒害，勿以身試法。