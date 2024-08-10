柯文哲認政治獻金申報帳務瑕疵　綠委揪疑點：當大家都沒選舉過？

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對於民眾黨說法，林俊憲質疑，他們要怎麼重新定義這筆憑空冒出來的支出，「不要被他們轉移焦點了」，真正重點在於，多出的這3筆如果是填錯的話，那你們當初怎麼會拿得出憑證？
林俊憲說，據監察院《政治獻金申報準則》第21條，所有申報支出都必須要有支出憑證，否則不予申報，依照會計科目不同，可能是發票、收據、車票、租賃契約等等，「總之就是要有一張你確實付過這筆錢的證明，並且還要造冊編號，填在支出明細表，並將清冊保管5年」。
林俊憲提到，沒有對應的支出憑證，就不可能申報這筆支出，這才是一切的疑點所在，「那麼問題來了，這3筆916萬多的『帳務處理瑕疵』，當初到底是用什麼當憑證來申報的？找出那3張支出憑證公開，需要那麼久時間嗎？憑證一定在民眾黨自己手上」。
林俊憲說，依照《政治獻金法》22條，目前是要求申報單位自己保管憑證清冊，並在有必要時由監察院要求查核，因為每次選舉這麼多候選人、這麼多筆支出，監察院實在沒有人力每一筆主動查核，這也就是需要會計師來負責查核簽證的原因，會計師簽證確認沒問題，就是背書了。
林俊憲強調，期望民眾黨最好能拿出當初申報這3筆、金額還剛好是916萬4311元的支出憑證給大家看看，不然就精彩！