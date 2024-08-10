內幕／柯文哲爭議連環爆！藍因這兩事難切割　只剩她扮演反柯勢力

柯文哲認政治獻金申報帳務瑕疵　綠委揪疑點：當大家都沒選舉過？

▲林俊憲直批，利用資訊落差轉移焦點，「民眾黨是當大家都沒選舉過是不是？」（圖／記者朱永強攝，2024.08.06）
▲林俊憲直批，利用資訊落差轉移焦點，「民眾黨是當大家都沒選舉過是不是？」（圖／記者朱永強攝，2024.08.06）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來陷入政治獻金流向疑雲，柯文哲今（10）日承諾，會把經手帳目的同仁與委託之會計師全部找回來，重新清查帳目與相關憑證，「請給我們一點時間」。對此，民進黨立委林俊憲質疑，多出的這3筆如果是填錯的話，「那你們當初怎麼會拿得出憑證？」他直批，利用資訊落差轉移焦點，「民眾黨是當大家都沒選舉過是不是？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，更有廠商發澄清未收到申報的款項；民眾黨今透過聲明致歉，有3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

對於民眾黨說法，林俊憲質疑，他們要怎麼重新定義這筆憑空冒出來的支出，「不要被他們轉移焦點了」，真正重點在於，多出的這3筆如果是填錯的話，那你們當初怎麼會拿得出憑證？

林俊憲說，據監察院《政治獻金申報準則》第21條，所有申報支出都必須要有支出憑證，否則不予申報，依照會計科目不同，可能是發票、收據、車票、租賃契約等等，「總之就是要有一張你確實付過這筆錢的證明，並且還要造冊編號，填在支出明細表，並將清冊保管5年」。

林俊憲提到，沒有對應的支出憑證，就不可能申報這筆支出，這才是一切的疑點所在，「那麼問題來了，這3筆916萬多的『帳務處理瑕疵』，當初到底是用什麼當憑證來申報的？找出那3張支出憑證公開，需要那麼久時間嗎？憑證一定在民眾黨自己手上」。

林俊憲說，依照《政治獻金法》22條，目前是要求申報單位自己保管憑證清冊，並在有必要時由監察院要求查核，因為每次選舉這麼多候選人、這麼多筆支出，監察院實在沒有人力每一筆主動查核，這也就是需要會計師來負責查核簽證的原因，會計師簽證確認沒問題，就是背書了。

林俊憲強調，期望民眾黨最好能拿出當初申報這3筆、金額還剛好是916萬4311元的支出憑證給大家看看，不然就精彩！

打造健康台灣！賴清德：未來「長照3.0」將持續增加服務據點

曝老派過法！賴清德：他那年代男生較木訥「一起過不一樣情人節」

黃國昌酸被賴清德打臉　卓榮泰：原意一致、非核家園不是神主牌

陳佩琪認「用別人名義開小草咖啡廳」　律師曝恐涉三大法律責任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選