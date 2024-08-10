柯文哲陷政治獻金申報不實風暴！黃國昌：對他清廉與為人有信心

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黃國昌說，面對這個問題，柯文哲非常地重視，而且下令嚴肅面對、全面清查，所有經手帳務的同仁、簽證的會計師，要去檢核所有的憑證，相信清查到一個段落後，會給社會大眾、支持者一個交代。
民眾黨今日坦言帳務處理瑕疵，媒體問尼奧、時樂兩間公司都是黃珊珊介紹的，傳出柯文哲非常生氣，黃國昌表示，他沒有聽過這種說法，完全沒有聽說過，沒有經過證實的消息沒有需要評論的必要，那兩家負責簽證的公司，他沒有接觸過。
媒體追問綠委質疑柯文哲與吳欣盈的政治獻金結算申報，由精華會計師事務所的端木正會計師查核簽證，而端木正也是民眾黨不分區立委被提名人，也在柯市府任內被推薦富邦的獨董，黃國昌回應說，「對於這位端先生，我是真的沒有接觸過，不過一個會計師就要做好會計師的事。」
媒體問柯文哲競總大帳房跟木可負責人都是李文娟，對她有印象嗎？黃國昌說，加入民眾黨到現在，「老實說還真的對她沒印象」。
媒體問還相信柯文哲嗎？黃國昌說，「我當然百分百相信柯文哲主席」，柯文哲是一個生活簡單的人，平常跟他在一起，看得出來基本上就是一個工作狂。
媒體追問是否覺得柯文哲被陷害？黃國昌說，現在說這個還太重，民眾黨不是拿財團的大筆捐款，都是小額募款來，印象中將近20萬筆，這20萬筆申報當中，柯文哲一定會要求同仁查清楚，因為對於每一筆小額捐款，他們都非常珍惜，也非常的感謝，柯文哲從政以來，不管是他的為人、他的清廉，所有支持者跟他一樣都非常有信心。