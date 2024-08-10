直擊／宇多田光2天演出再賣票！她「這方式」現身捷運　路人嚇傻

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今晚演出票券已在下午3點15分完售，第2天場次於明日販售，持有「整理券」者即可至演出現場櫃檯購買，若有剩下才會開放現場購票，詳細可至主辦單位臉書查詢。
除了再度開放售票的好機會，台北小巨蛋捷運2號出口也有驚喜，Spotify特別設置大型廣告看板，展示宇多田光歷年專輯封面，因為面積過大，整體相當壯觀，吸引不少人停留圍觀、拍照打卡，驗證宇多田光無窮魅力。
宇多田光個人介紹 1999年神曲《First Love》20世紀年末紅到2022
宇多田光是日本歌手，但她出生於美國，現居倫敦。她的爸爸是知名音樂製作人宇多田照實，已故媽媽是知名歌手藤圭子。宇多田光曾有2段婚姻，分別是紀里谷和明（2002年～2007年）和義大利圈外男性（2014年～2018年），跟第二任丈夫育有1子。
宇多田光小時候因為父母工作的關係，頻繁往返東京、紐約，也因為家庭都以音樂為中心，她小學時常在錄音室裡寫作業、吃飯和睡覺。在這樣的環境中，宇多田光經常會被要求「光，能幫忙唱一下這裡嗎？」於是她常出現在父母的音樂作品中。
1995年時，宇多田光在東京錄音室錄音時，被隔壁的導演三宅彰發覺，三宅彰邀約「要不要試試用日語演唱？」宇多田光決定在1998年末15歲時出道，首張單曲《Automatic/time will tell》就創下百萬銷售紀錄，第一張專輯《First Love》累計銷量超過765萬張，成為日本國內專輯銷量歷史第一；第二張專輯《Distance》的首週銷量創下歷史第一，達到300萬張，確立她在日本樂壇的地位。
在2010年，宇多田光宣布因為「人間活動」暫停演藝事業，媽媽於2013年過世，她2014年再嫁義大利圈外男子，2015年生下1子；直到2016年正式復出，2018年發行的第7張專輯《初戀》再獲好評；而她的單曲《First Love》、《初戀》被作為改編參考，2022年拍成Netflix真人影集《First Love 初戀》，除了男女主角滿島光、佐藤健名氣再三級跳，歌曲《First Love》再次逆行回到音樂排行榜，驗證「初戀」強大的影響力與魅力。
宇多田光小檔案：
生 日：1983年1月19日（41歲）
國 籍：美國（擁有日本永久居留權）
父 親：宇多田照實
母 親：藤圭子
配 偶：紀里谷和明（2002年～2007年）、圈外男性（2014年～2018年）
小 孩：1子
代表作：
《First Love》
《Flavor Of Life》
《初戀》
《One last kiss》
《BAD MODE》