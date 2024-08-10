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羅時豐才爆拆夥又出事了！「新歌黑幕」被掀出　姪子：真的不能忍

▲羅時豐疑似和姪子鬧翻拆夥，又被舞者爆料，製作新歌時不尊重藝術創作者，姪子怒批「真的不能忍！」（圖／記者吳政紘攝）
▲羅時豐疑似和姪子鬧翻拆夥，又被舞者爆料，製作新歌時不尊重藝術創作者，姪子怒批「真的不能忍！」（圖／記者吳政紘攝）

記者朱祖儀／台北報導

金曲歌王羅時豐近年來和姪子一起經營「羅時豐DL.不務正Ya」YouTube頻道，吸引超過78萬人訂閱，再創事業巔峰。不過近來2人疑似鬧翻，不僅昨（9）日先是發聲明指出，頻道轉換管理團隊，所有影片將在11日全部下架，接著「姪子」張敏慎發文爆粗口嗆聲，強調「頻道是我的啦！」且他今日稍早又在臉書轉發羅時豐新歌黑料，再開砲「我真的不能忍！」對此，《NOWnews今日新聞》記者傳訊詢問羅時豐經紀人以及姪子，雙方在截稿前都尚未回覆。

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「姪子」張敏慎昨晚先是發文表示，自己和大家同時間看到聲明，「寫的有夠爛，X，我國文造詣沒那麼差好嗎…很不負責任的公告」，接著指出「不務正YA」頻道一直以來每集都是由他親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚，拋家棄子到處拍攝，這些都是他用命換來的珍貴影片，因此以後會繼續努力經營，「頻道是我的啦！」

▲羅時豐看到網友罵他金曲獎主持說話慢，認了走心。（圖／華貴娛樂提供）
▲羅時豐疑似和姪子鬧翻，對方頻頻發文開砲，不過他至今沒有出面回應。（圖／華貴娛樂提供）
疑允諾MV會放舞者姓名　事後沒照做遭指控

稍早又有最新消息，一名曾和羅時豐合作新歌〈巴蕊〉的舞者在臉書發文，先是指責張敏慎說先前明明說好等到〈巴蕊〉MV上線後，會在上面放出他的名字，不過事後卻沒有照做，當下感到很失望，「心有點涼涼的」，且張敏慎後來都不接電話、不回訊息，對此很不能理解。直到後來他看到羅時豐團隊的聲明，才知道出事了，「我感覺你這陣子一定自己默默承受了所有，可能也不知道怎麼面對我」，依舊力挺兄弟，希望張敏慎趕快回撥給自己。

張敏慎事後在下方留言表示「兄弟真的對不起」，接著轉發該篇貼文，表示「我是大砲沒錯…但表裡如一的人最討厭的就是『解釋』，很多事情我都可以忍，但『不尊重藝術創作者』，我真的不能忍！」疑似對羅時豐團隊有諸多不滿。不過《NOWnews今日新聞》記者傳訊詢問羅時豐經紀人以及姪子，雙方在截稿前都尚未回覆。

羅時豐團隊昨晚發出聲明，表示因為要轉換管理團隊，因此將在8月11日13時把過去的影片全面下架。而他們另一YouTube頻道「大牛比較懶」仍會正常運作，羅時豐也會不時出現在該頻道。據《三立新聞網》報導，曾國城透露，之前就曾聽說羅時豐有意拆夥，認為時間久了總會有理念不合的地方，不過因為羅時豐沒有明說，因此他僅猜測是行事風格上的不同。

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