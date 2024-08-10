羅時豐才爆拆夥又出事了！「新歌黑幕」被掀出　姪子：真的不能忍

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疑允諾MV會放舞者姓名 事後沒照做遭指控
稍早又有最新消息，一名曾和羅時豐合作新歌〈巴蕊〉的舞者在臉書發文，先是指責張敏慎說先前明明說好等到〈巴蕊〉MV上線後，會在上面放出他的名字，不過事後卻沒有照做，當下感到很失望，「心有點涼涼的」，且張敏慎後來都不接電話、不回訊息，對此很不能理解。直到後來他看到羅時豐團隊的聲明，才知道出事了，「我感覺你這陣子一定自己默默承受了所有，可能也不知道怎麼面對我」，依舊力挺兄弟，希望張敏慎趕快回撥給自己。
張敏慎事後在下方留言表示「兄弟真的對不起」，接著轉發該篇貼文，表示「我是大砲沒錯…但表裡如一的人最討厭的就是『解釋』，很多事情我都可以忍，但『不尊重藝術創作者』，我真的不能忍！」疑似對羅時豐團隊有諸多不滿。不過《NOWnews今日新聞》記者傳訊詢問羅時豐經紀人以及姪子，雙方在截稿前都尚未回覆。
羅時豐團隊昨晚發出聲明，表示因為要轉換管理團隊，因此將在8月11日13時把過去的影片全面下架。而他們另一YouTube頻道「大牛比較懶」仍會正常運作，羅時豐也會不時出現在該頻道。據《三立新聞網》報導，曾國城透露，之前就曾聽說羅時豐有意拆夥，認為時間久了總會有理念不合的地方，不過因為羅時豐沒有明說，因此他僅猜測是行事風格上的不同。