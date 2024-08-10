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奧運籃球／美媒評估金牌戰美國贏面大！比賽時間、轉播資訊一次看

▲美國男籃在巴黎奧運4強戰以95：91逆轉塞爾維亞，闖進金牌戰，「詹皇」LeBron James今晚砍下16分12籃板10助攻的全面數據，完成「大三元」表現，這是他個人生涯第2次在奧運大三元，也是奧運史上第一位多次完成大三元的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃在巴黎奧運4強戰以95：91逆轉塞爾維亞，闖進金牌戰，「詹皇」LeBron James今晚砍下16分12籃板10助攻的全面數據，完成「大三元」表現，這是他個人生涯第2次在奧運大三元，也是奧運史上第一位多次完成大三元的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

美媒評估金牌戰美國贏面大！萬眾矚目的巴黎奧運籃球金牌戰即將登場，對戰組合將由美國夢幻隊，交手地主法國隊。縱使美國隊將遭遇全場球迷的應援聲壓迫，再加上「雙塔」Victor Wembanyama、Rudy Gobert的禁區防守，《USA TODAY》等多家美國媒體報導仍預測，由「詹皇」LeBron James、手感復甦的Stephen Curry還有Kevin Durant帶隊的美國，將會帶走最終的勝利，完成奧運史上第二長的5連霸。以下《NOWnews今日新聞》也會為各位讀者整理，本次奧運男籃賽事金牌戰的比賽時間，以及轉播資訊：

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外界看好美國奪金　塞爾維亞一戰是關鍵

根據《ESPN》報導指出，外界評估美國隊在巴黎奧運奪下金牌金的賠率，遠低於其他各隊，不過在4強賽和塞爾維亞比賽中，美國落後高達17分時，當時賠率一度飆升，直到決勝節夢幻隊全員甦醒，上演瘋狂追分秀，才成功以95：91逆轉晉級金牌戰。

美國隊的即時回神，也讓外界找回信任感，普遍看好美國在金牌戰能夠戰勝法國。《USA TODAY》的報導分析認為，即使是NBA全明星級中鋒Nikola Jokic加上外線手感火燙的塞爾維亞後衛群，都無法阻擋決勝節才爆發的美國隊。

且該報導指出，法國雖然有「斑馬」Victor Wembanyama和Rudy Gobert鞏固防守，但恐怕難以展現出高於Nikola Jokic在內線的宰制力，不用說在進攻端的差異。而更重要的是，金州勇士當家球星「咖哩」Stephen Curry前場找回手感，轟進9顆三分球攻下36分，全隊外線命中率高達50％，將會是法國隊必須面對的難題之一。

▲巴黎奧運籃球金牌戰，將由美國夢幻隊交手地主法國隊，4前賽面對塞爾維亞狂砍36分的球星Stephen Curry表示，法國現在很強勢，並認為金牌戰將會是場硬仗。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運籃球金牌戰，將由美國夢幻隊交手地主法國隊，4前賽面對塞爾維亞狂砍36分的球星Stephen Curry表示，法國現在很強勢，並認為金牌戰將會是場硬仗。（圖／美聯社／達志影像）

🏀2024巴黎奧運男籃金牌戰轉播資訊：


 
2024巴黎奧運男籃金牌戰線上看平台：
 

Hami Video（該賽事無免費轉播）
 
 

2024巴黎奧運男籃金牌戰電視轉播：
 

中華電信MOD（轉播表）、華視、公視部分頻道


愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）


🏀2024巴黎奧運男籃金牌戰時間：


8月11日（日）　凌晨3點30分
 



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