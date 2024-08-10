奧運籃球／美媒評估金牌戰美國贏面大！比賽時間、轉播資訊一次看

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根據《ESPN》報導指出，外界評估美國隊在巴黎奧運奪下金牌金的賠率，遠低於其他各隊，不過在4強賽和塞爾維亞比賽中，美國落後高達17分時，當時賠率一度飆升，直到決勝節夢幻隊全員甦醒，上演瘋狂追分秀，才成功以95：91逆轉晉級金牌戰。
美國隊的即時回神，也讓外界找回信任感，普遍看好美國在金牌戰能夠戰勝法國。《USA TODAY》的報導分析認為，即使是NBA全明星級中鋒Nikola Jokic加上外線手感火燙的塞爾維亞後衛群，都無法阻擋決勝節才爆發的美國隊。
且該報導指出，法國雖然有「斑馬」Victor Wembanyama和Rudy Gobert鞏固防守，但恐怕難以展現出高於Nikola Jokic在內線的宰制力，不用說在進攻端的差異。而更重要的是，金州勇士當家球星「咖哩」Stephen Curry前場找回手感，轟進9顆三分球攻下36分，全隊外線命中率高達50％，將會是法國隊必須面對的難題之一。
🏀2024巴黎奧運男籃金牌戰轉播資訊：
2024巴黎奧運男籃金牌戰線上看平台：
Hami Video（該賽事無免費轉播）
2024巴黎奧運男籃金牌戰電視轉播：
中華電信MOD（轉播表）、華視、公視部分頻道
愛爾達體育 1至4台（CH200、CH201、CH202、CH203）
🏀2024巴黎奧運男籃金牌戰時間：
8月11日（日） 凌晨3點30分
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