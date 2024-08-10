凱莉芙力抗性別爭議奪金牌！川普又亂說：「恭喜這位變性人」
我國拳后林郁婷與阿爾及利亞女將凱莉芙（Imane Khelif）在2024巴黎奧運捲入性別爭議，凱莉芙頂住壓力今（10）日在女子拳擊66公斤級中順利摘金，她也對一直指控自己「不是女性的」國際拳總（IBA）霸氣喊話：「我的尊嚴、我的榮譽，勝過這一切」。然而，美國前總統川普（Donald Trump）在蒙大拿州波茲曼市（Bozeman）的造勢活動上，提起凱莉芙奪金一事卻說「誰希望男人參加女子運動？」還稱自己恭喜「這位從男人轉變為拳擊手的年輕女人」。
記者倪浩軒/綜合報導
順利摘金後，凱莉芙談到性別爭議時表示，自己從2018年開始就一直參與IBA的比賽，不理解為何去年突然被取消資格，「現在不再被他們承認，他們討厭我，我真的不知道為什麼」。對於外界的質疑聲浪，凱莉芙強調自己「是一個和其他女人一樣的女人，作為女人而生，作為女人而活」。
不過，即使國際奧委會（IOC）不斷重申凱莉芙與林郁婷的參賽資格沒問題，且凱莉芙與林郁婷都不是所謂的變性人，但外界對兩人的質疑仍然不斷，而且不乏許多歐美知名人士，像是JK羅琳以及川普。
川普10日在造勢活動上提到凱莉芙奪金，川普表示「誰會希望男性參加女性的運動比賽？」更稱自己「要祝賀這位從男性轉換成為拳擊手的年輕女性」，川普隨即重提與凱莉芙對戰僅46秒就棄賽的義大利女將卡里尼（Angela Carini），稱卡里尼「是位漂亮、優秀的女拳擊手」，但無法與凱莉芙這樣的對手抗衡，「這太瘋狂了，這個人還贏得了金牌。」
《美聯社》報導指出，IBA在去年世錦賽取消了凱莉芙與林郁婷的參賽資格，但始終沒有清楚說明對兩人舉行的性別測試具體內容究竟為何。報導也提到IBA與國際奧委會之間的爭鬥，國際奧委會禁止IBA參與奧運，並多次解釋IBA對凱莉芙與林郁婷進行的性別測試存在嚴重的缺陷。然而，《美聯社》報導也表示，即使IBA聲名狼藉，長年存在治理不善與財務透明度不佳的問題，但是IBA的說法仍然在網路上獲得極高的聲量，加上俄羅斯發動虛假訊息的認知作戰，主導了國際社會對凱莉芙與林郁婷的誤解。