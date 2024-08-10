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消暑優惠／7-11雪糕買10送10！哈根達斯半價吃　全家霜淇淋買1送1

▲超商冰品優惠，全家霜淇淋買一送一，還有7-11哈根達斯雪糕、迷你杯任選買10送10優惠。（圖／業者提供）
▲超商冰品優惠，全家霜淇淋買一送一，還有7-11哈根達斯雪糕、迷你杯任選買10送10優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

各地高溫炙熱，超商推出消暑冰品優惠，全家即起至11日有民眾最愛的霜淇淋買一送一外，還有杜老爺曠世奇派雪糕指定口味3件100元；7-11本週雪糕大降價，包括Niseko紅茶奶蓋雪糕、杜老爺超級曠世奇派酒釀黑櫻桃都有買10送10。並且哈根達斯在全家跟7-11同步通出優惠， 雪糕、迷你杯任選買10送10優惠，不少門市群組已提早開放訂購，《NOWnews》整理各大通路冰品優惠一文看懂。

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🟡全家便利商店霜淇淋買一送一

全家本週康康五又推出最夯的霜淇淋買一送一，8月新口味是與百萬YouTuber千千所創立的美食品牌「水水灶咖」合作，推出的「是芭樂系」，以及雙口味搭熱銷回歸的「木瓜牛奶」，還沒嚐鮮的快趁優惠衝一波。此外，還有阿奇儂奧地利之心草莓雪糕買1送1，心型冰棒超適合情人節揪另一半一起享用。

📍門市｜8月9日起至8月11日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾阿奇儂奧地利之心草莓雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌天然水，5折（原價35元、特價18元）
◾十六茶零咖啡因豆乳奶茶，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派雪糕，巧克力／草莓任選3件100元，6.6折（原價49元、特價33元）

▲全家康康五優惠霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
▲全家曠世奇派任選3件100元。（圖／全家提供）
▲全家曠世奇派任選3件100元。（圖／全家提供）
🟡7-11中元節指定雪糕買10送10

7-11歡慶中元節，自8月9日起至14日限定，門市Niseko紅茶奶蓋雪糕、杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃買10送10，相當於雪糕最低20元開吃，還有百吉指定冰品買2送1，等於棒棒冰只要17元。

📍門市｜8月9日起至8月14日
◾Niseko紅茶奶蓋雪糕買10送10，5折（原價40元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾百吉指定冰品買2送1，包含巧克力脆皮大雪糕／布丁大雪糕／棒棒冰，6.6折（原價30元、特價20元）

▲7-11中元節指定雪糕買10送10。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節指定雪糕買10送10。（圖／7-11提供）
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10

哈根達斯超商通路優惠中，自8月21日起至9月3日，哈根達斯迷杯、雪糕通通買10送10，7-11、全家同步開賣，部分超商門市LINE群已悄悄開放提早訂購，炎炎夏季想要吃半價冰品的可別錯過。

全家哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集10章。

7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），不過7-11集點活動是，單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，同樣是單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。

▲7-11、全家哈根達斯買10送10。（圖／翻攝自LINE群）
▲7-11、全家哈根達斯買10送10。（圖／翻攝自LINE群）

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