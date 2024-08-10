消暑優惠／7-11雪糕買10送10！哈根達斯半價吃　全家霜淇淋買1送1

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全家本週康康五又推出最夯的霜淇淋買一送一，8月新口味是與百萬YouTuber千千所創立的美食品牌「水水灶咖」合作，推出的「是芭樂系」，以及雙口味搭熱銷回歸的「木瓜牛奶」，還沒嚐鮮的快趁優惠衝一波。此外，還有阿奇儂奧地利之心草莓雪糕買1送1，心型冰棒超適合情人節揪另一半一起享用。
📍門市｜8月9日起至8月11日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾阿奇儂奧地利之心草莓雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌天然水，5折（原價35元、特價18元）
◾十六茶零咖啡因豆乳奶茶，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派雪糕，巧克力／草莓任選3件100元，6.6折（原價49元、特價33元）
🟡7-11中元節指定雪糕買10送10
7-11歡慶中元節，自8月9日起至14日限定，門市Niseko紅茶奶蓋雪糕、杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃買10送10，相當於雪糕最低20元開吃，還有百吉指定冰品買2送1，等於棒棒冰只要17元。
📍門市｜8月9日起至8月14日
◾Niseko紅茶奶蓋雪糕買10送10，5折（原價40元、特價20元）
◾杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾百吉指定冰品買2送1，包含巧克力脆皮大雪糕／布丁大雪糕／棒棒冰，6.6折（原價30元、特價20元）
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10
哈根達斯超商通路優惠中，自8月21日起至9月3日，哈根達斯迷杯、雪糕通通買10送10，7-11、全家同步開賣，部分超商門市LINE群已悄悄開放提早訂購，炎炎夏季想要吃半價冰品的可別錯過。
全家哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集10章。
7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），不過7-11集點活動是，單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，同樣是單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。