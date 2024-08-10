中華奧會響應謝淑薇點名！重申林郁婷符合資格 呼籲全民集氣加油
台灣拳后林郁婷本次參加巴黎奧運，因為性別爭議，受到國際拳擊總會（IBA）與知名作家JK羅琳攻擊打壓，但林郁婷仍挺過這些惡意批評，一路闖進女子拳擊57公斤級金牌戰。努力奮戰的精神，讓台灣「網壇一姊」謝淑薇昨（9）日在個人臉書上發文，指名拳擊協會、中華奧運協會應該出來捍衛自己選手的權益與尊嚴，而中華奧運也立即在今（10）日發出聲明響應，表示已委請律師發警告信函予IBA，保留法律追訴權，並呼籲全體國人一起為林郁婷集氣、加油！
記者林之越/綜合報導
呼籲為林郁婷加油集氣 向IBA發出警告信函
我國拳擊好手林郁婷即將進行拳擊比賽57公斤級金牌戰，巴黎奧運代表團團長、中華奧會林鴻道主席表示，在本次巴黎奧運中，林郁婷選手以實力和毅力埾持到最後，林主席呼籲國人此時一起為選手加油、集氣，期待在全體國人的集氣及支持下，邁向奧運殿堂的最高榮耀。
林主席表示，中華奧會一直以來均以維護選手權益為最大職責，在本次巴黎奧運的過程中，中華奧會與國際奧會一直保持緊密聯繫。對於I B A日前召開記者會，中華奧會於記者會前即獲得消息，於記者會前一天委請律師發警告信函予IBA，保留法律追訴權。中華奧會會持續堅定地與林郁婷選手站在一起，維護及確保選手參賽權益不受影響。
堅守國際奧會一切規定 否決不實指控
中華奧會表示，國際奧會一直以來均致力於賽事的公平競爭，絕對是以最嚴謹的標準來審視參賽資格的取得。國際奧會（IOC）日前已經公開聲明，所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）所制定的相關規定，毫無疑問。
針對外界的不實指控，中華奧會表示全然無法接受，也呼籲回到奧運會及奧林匹克的精神，停止霸凌行為。尊重每一位選手經由長期不懈的努力及累積的實力，爭取到的屬於自己的最高榮耀。讓我們一起為林郁婷集氣、加油!