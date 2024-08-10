北市喊蓋國際羽球館！綠委揭「迄今未有規劃」　蔣萬安這樣回應

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蔣萬安說，目前規劃設計是高於亞運的規格，他會持續要求體育局在接下來的規劃設計一定是要符合國際的標準，也會非常歡迎，包含李洋、王齊麟在內，各個好手，藉由他們過去到各地征戰的經驗，給市府各項專業的指導跟建議，能夠確保這一場館的品質。
媒體問，原本的案子是用來做亞運自由車的賽事場，那原本的自由車賽場怎麼辦？蔣萬安回應說，其實在去年11月，市府就已經跟教育部體育署，還有中華民國羽球協會共同研商、討論在台北尋找適合的場地，來興建符合國際標準的羽球場館。後來大家討論也都共同在盤點之後，認爲在士北科西基地是最適合的地點，之前有考慮過自由車的場館，目前也會持續的盤點，包含在關渡平原在內設的場地來進行規劃。
針對議批評這樣子好像在跟著流量在建設，會覺得這個指控太莫名嗎？蔣萬安說，其實包含羽球場館在內的各項基礎建設，都一定是要數月前，甚至數年前就要開始進行籌劃，所以包含這個羽球場館，已經在去年11月我們就已經在進行，而且跟中央共同的討論，盤點之後選定這是一個地點，所以如果說跟著流量走，是絕對來不及、絕對趕不上，所以這都是在之前就已經在籌劃，有規劃的藍圖，選定地點了，所以一定都是在最適合的時間，相關事前對於市政規劃的方向，以及成果就會被看到。