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北市喊蓋國際羽球館！綠委揭「迄今未有規劃」　蔣萬安這樣回應

▲台北市長蔣萬安出席第19屆捷運盃街舞大賽初賽，並受訪。（圖／北市府提供）
▲台北市長蔣萬安出席第19屆捷運盃街舞大賽初賽，並受訪。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男雙金牌後，台北市長蔣萬安宣布要在台北市打造世界級「國際級羽球館」，並透露其實去年就開始在規劃，地址預計在士北科洲美國小的舊址。不過，民進黨市議員詢問體育局後未有詳細規劃。對此，蔣萬安今（10）日回應。在去年11月，市府就已經跟教育部體育署，還有中華民國羽球協會共同研商、討論在台北尋找適合的場地，來興建符合國際標準的羽球場館。

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蔣萬安今日出席第19屆捷運盃街舞大賽初賽，並受訪，媒體詢問議員現在踢爆羽球館認爲說國際級的場面應該要有6面，但是好像先前說4到5面這部分可能會調整嗎？蔣萬安說，體育局其實已經做了說明跟駁斥，市府對於國際羽球球館的規劃其實是非常清楚，議員及外界的批評都不是事實，也就是包含亞運以及國際賽事對場地的要求，都是要有4面的競賽場地、兩面暖身場地以及6面的訓練場地，目前規劃至少4到5面的競賽場地，另外在1樓有10面場地，當然就包含了2面暖身場地以及6面的訓練場地之外，還要再多。

蔣萬安說，目前規劃設計是高於亞運的規格，他會持續要求體育局在接下來的規劃設計一定是要符合國際的標準，也會非常歡迎，包含李洋、王齊麟在內，各個好手，藉由他們過去到各地征戰的經驗，給市府各項專業的指導跟建議，能夠確保這一場館的品質。

媒體問，原本的案子是用來做亞運自由車的賽事場，那原本的自由車賽場怎麼辦？蔣萬安回應說，其實在去年11月，市府就已經跟教育部體育署，還有中華民國羽球協會共同研商、討論在台北尋找適合的場地，來興建符合國際標準的羽球場館。後來大家討論也都共同在盤點之後，認爲在士北科西基地是最適合的地點，之前有考慮過自由車的場館，目前也會持續的盤點，包含在關渡平原在內設的場地來進行規劃。

針對議批評這樣子好像在跟著流量在建設，會覺得這個指控太莫名嗎？蔣萬安說，其實包含羽球場館在內的各項基礎建設，都一定是要數月前，甚至數年前就要開始進行籌劃，所以包含這個羽球場館，已經在去年11月我們就已經在進行，而且跟中央共同的討論，盤點之後選定這是一個地點，所以如果說跟著流量走，是絕對來不及、絕對趕不上，所以這都是在之前就已經在籌劃，有規劃的藍圖，選定地點了，所以一定都是在最適合的時間，相關事前對於市政規劃的方向，以及成果就會被看到。


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