強化產業安全防護！行政院訪視產業園區管理局災害防救業務
行政院政務委員季連成9日，率行政院災害防救辦公室、內政部、環境部、勞動部及衛生福利部等單位，到經濟部產業園區管理局楠梓科技產業園區，訪視工業管線及科技產業園區災害防救業務，以強化產業安全防護。
記者黃守作／高雄報導
行政院政務委員季連成，是由經濟部次長何晉滄陪同，與4位學者專家、行政院災害防救辦公室、內政部、環境部、勞動部及衛生福利部等中央各災害防救業務主管機關組成業務訪視小組，針對經濟部工業管線及科技產業園區災害防救業務，進行訪視及綜合座談意見交流。
在訪視工業管線及科技產業園區災害防救業務過程，經濟部次長何晉滄率產業園區管理局局長楊伯耕、副局長劉繼傳、高屏分局分局長游淑惠、環安勞動組組長徐仲禮等人，以及相關園區業者，向訪視小組說明災害防救業務推動的情形與成果，以展現強化民生與產業安全防護之決心。
產業園區管理局局長楊伯耕表示，此次行政院訪視的工業管線及科技產業園區災害防救業務，都是透過廠商自主防災，以及廠商與廠商之間的區域聯防運作，以提升園區防災應變能量，最終達到防災效果。
經濟部次長何晉滄說，經濟部未來將依行政院訪視小組所提建議事項，精進工業管線及科技產業園區智慧治理及科技防救災，並將持續增加災防經費編列，以確保廠商及民眾財產安全，共享經濟成長果實。
行政院政務委員季連成指出，此次訪視是為瞭解園區災害預防推動的努力與成果，並展現政府持續強化安全防護之決心，感謝各單位及廠商對於防災業務所投入的努力及資源，由於工業管線運作安全及科技產業園區災害防救成效，攸關民眾生命財產安全及園區廠商正常運作，因此，多一分準備，即可減少災害發生。