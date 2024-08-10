搶不到陳耀訓？2024中秋節必買：角瓶酒香蛋黃酥、鴻鼎菓子獲金牌

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「inari 現代居酒屋」攜手日本威士忌領導品牌三得利「角瓶 KAKUBIN」合作，將經典日本威士忌-角瓶KAKUBIN 帶入具代表性的中式蛋黃酥中。紅土醃漬鴨蛋黃以角瓶浸泡醃漬數時，再依循繁複工法烘烤出如寶石般的紅燦色澤，以奶油炒製的酒香烏豆沙緊密包裹，蛋黃的濃郁口感，揉入溫潤的麥芽香氣，口感綿密滑順，嚐得到優雅細膩的酒香。
酒香濃郁的「蛋黃酥禮盒」每盒六入，售價 899 元，即日起於 TASTE by MMHG 官方網站開放預購；2024年8月5日起則於 inari 現代居酒屋現場限量販售。
此外，「inari 現代居酒屋」結合兩個品牌對夏日祭典的想像，即起至9月22日舉辦聯名企劃「夏酒祭」，到居酒屋點得到與角瓶合作的兩道精緻下酒菜以及三款角瓶飲品，包括「山椒鹽雞軟骨」、「生牛肉塔塔」，飲品部分有「經典Highball」、「玄米 Highball」、「inari Passion」。
活動期間到店內用餐，選經典或玄米角瓶 Highball，即享同品項買一送一優惠。並且單筆單筆用餐消費滿 1,800 元，即可獲得扭蛋機會一次；消費滿 3,600 元即獲得兩次，以此類推，獎項內容包含集團餐飲兌換券、飲品招待等多項好禮，數量有限送完為止。
🟡「鴻鼎菓子」3款伴手禮，獲得2024日本國際伴手禮大賽金牌
知名台中伴手禮品牌「鴻鼎菓子」創辦人張育睿，親赴東京參加「日本國際伴手禮設計競賽」，一舉奪得三項金牌最高殊榮，是全場唯一三金入袋的食品類觀光伴手禮。鴻鼎菓子此次獲得金牌的三項產品分別為「愛心綜合堅果塔」、「秘醬熟成檸檬酥」、「專利包心噠啵曲奇」。
鴻鼎菓子堅持全製程無化學添加，其中「愛心堅果塔」是用市場唯一心型塔皮，搭配最高等級的堅果，酥香脆完美融合，為送禮者完美傳遞充滿愛的心意；「秘醬熟成檸檬酥」則是去年一上市就熱賣10萬顆，嚴選台灣本土三種檸檬打造層次清爽的滋味；「專利包心噠啵曲奇」具有獨家專利，以雙層風味曲奇包裹72%黑巧克力，口感有層次，相當獨特。
🟡台北101限量月餅禮盒
台北101中秋月餅禮盒，曾創下2022年上市十日內六千盒立即售罄佳績、2023年預購期間單月上萬盒的發售紀錄。今（2024）年台北101準備破萬盒貨量，即日起已開放預購，官方預估8月20日就有機會完售。
台北101今年兩款月餅（8入典藏款、6入經典款）月餅外盒再度融入跨年煙火設計，將視覺焦點定格在台北101煙火燦爛美好的瞬間，融合現代美學並洋溢節慶氣氛，更賦予了禮盒匯聚「台灣好物」的聯想。
「台北101月餅禮盒6入經典款」，售價1280元，早鳥預購價1088元，內含1顆蓮蓉松子、1顆紅棗褔圓、1顆XO干貝三款美味廣式月餅和3顆菠蘿蛋黃酥；「台北101月餅禮盒8入典藏款」，定價1680元，早鳥預購價1428元，內含：1顆伍仁廣式月餅、1顆棗泥核桃廣式月餅，1顆奶黃流心、1顆焦糖瑪琪朵流心與2顆菠蘿蛋黃酥，特別將二款經典台灣高山茶納入禮盒，包含「嶢陽阿里山烏龍茶」以及「嶢陽高山蜜香紅茶」。