林郁婷拳擊訓練影片挖出！吊器材「陪練員出拳揍肚」　觀眾看到哭

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影片曝光後，不少網友紛紛心疼回應「難怪拳擊沒有銅牌戰....這真的太辛苦了」、「身為一個20歲女生的媽，我完全可以想像郁婷媽媽有多心疼不捨」、「林郁婷的強大得來不易」、「天曉得林郁婷這一路都經歷了什麼？那些國外的選手沒經歷這些嗎？怎麼會這樣抹黑她」、「影片看到哭，真的好心疼這麼努力女孩要接受這種質疑TAT」、「好心疼，是這麼辛苦的訓練出來，希望郁婷的辛苦付出會有金牌的回報。」
然而過去粉專「拳擊攻略」也分享過相關小知識，表示在拳賽中的有效得分經常是「頭部」以及「腹部」，因為打擊這兩個位置是最具殺傷力的，然而腹部的重擊會比頭部來的更加難受，重擊頭部頂多是震動或暈眩，但重擊腹部則會讓你絞痛難耐甚至難以呼吸。
「拳擊攻略」表示，拳擊防守中沒有一個能百分百防禦的姿勢，一定會有空檔，腹部可攻擊的三個位置看起來似乎空檔都頗大，而高手都愛打腹部，除了削弱對手體力，為的是下一拳的進攻。因此在本屆奧運如果有看拳擊賽事的觀眾，應該都可以發現，拳擊手除了攻擊頭部之外，常常有抱在一起攻擊腹部的情況出現，如果在此扛不住對手的猛攻，恐怕就會輸掉比賽，因此耐打訓練對拳擊手來說可以說是必備。
奧運拳擊賽沒有銅牌戰！真實原因來自1948年倫敦奧運
然而在奧運的拳擊賽事上，並沒有出現銅牌戰，這起源自1948年的倫敦奧運，因為當時拳擊賽安排非常密集，導致選手沒辦法好好休息，就必須上場比賽，而在4強賽落敗的選手，不管是體能還是心靈都已經飽受折騰，難以在比賽當中有足夠水準的表現，因此後來國際奧委會（IOC）就在1956年墨爾本奧運會開始，將銅牌頒發給沒有晉級決賽階段的兩名半決賽選手。
而不管過去一切訓練多麽辛苦，「台灣女兒」林郁婷已經用實力證明自己，（11）日凌晨3時30分即將站上巴黎奧運拳擊金牌戰的舞台，請大家一起幫林郁婷加油集氣！祝福她擊敗波蘭20歲小將奪下金牌。
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03:25 奧運 林郁婷 拳擊 女57/75/男57/92以上公斤級金牌戰 8/11 LIVE
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