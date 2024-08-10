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林郁婷拳擊訓練影片挖出！吊器材「陪練員出拳揍肚」　觀眾看到哭

▲台灣拳后「林郁婷」代表台灣參加2024巴黎奧運57公斤級拳擊賽事，一路殺進金牌戰，但卻無端捲入「性別爭議」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳后「林郁婷」代表台灣參加2024巴黎奧運57公斤級拳擊賽事，一路殺進金牌戰，但卻無端捲入「性別爭議」。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣拳后「林郁婷」代表台灣參加2024巴黎奧運57公斤級拳擊賽事，一路殺進金牌戰，但卻無端捲入「性別爭議」，儘管國際奧會也出聲力挺林郁婷，但她仍飽受各種抹黑以及對手的攻擊，讓國人都非常心疼。而就有網友翻出過去林郁婷在進行拳擊訓練時，必須要被陪練員出拳揍肚子，訓練過程相當的辛苦，如今「台灣女兒」站上奧運金牌戰舞台，大家都希望她能奪下金牌。

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網路粉專「貓與邪佞的手指」分享林郁婷IG上一支2年前的訓練影片，在影片當中，林郁婷先是進行重量訓練，接著雙手吊在器材上，男生陪練員則把林郁婷的肚子當成沙包打，藉此來當作耐打訓練。「貓與邪佞的手指」也提到「為什麼要做耐打訓練？是用以提升拳擊手承受挨拳時的忍受能力，當然這個訓練不會只有挨打，還會包含加強肌肉，或者是抗擊，比如踢沙包，來增強肌肉強度並且適應疼痛。」

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▲林郁婷2年前曾經發出訓練日常的影片，掉在單槓上進行「耐打訓練」，男陪練員不斷出拳打肚子，實在非常令人心疼。（圖/IG@林郁婷）
影片曝光後，不少網友紛紛心疼回應「難怪拳擊沒有銅牌戰....這真的太辛苦了」、「身為一個20歲女生的媽，我完全可以想像郁婷媽媽有多心疼不捨」、「林郁婷的強大得來不易」、「天曉得林郁婷這一路都經歷了什麼？那些國外的選手沒經歷這些嗎？怎麼會這樣抹黑她」、「影片看到哭，真的好心疼這麼努力女孩要接受這種質疑TAT」、「好心疼，是這麼辛苦的訓練出來，希望郁婷的辛苦付出會有金牌的回報。」

打擊腹部的「耐力訓練」是必須！拳擊手訓練實在太辛苦

然而過去粉專「拳擊攻略」也分享過相關小知識，表示在拳賽中的有效得分經常是「頭部」以及「腹部」，因為打擊這兩個位置是最具殺傷力的，然而腹部的重擊會比頭部來的更加難受，重擊頭部頂多是震動或暈眩，但重擊腹部則會讓你絞痛難耐甚至難以呼吸。

「拳擊攻略」表示，拳擊防守中沒有一個能百分百防禦的姿勢，一定會有空檔，腹部可攻擊的三個位置看起來似乎空檔都頗大，而高手都愛打腹部，除了削弱對手體力，為的是下一拳的進攻。因此在本屆奧運如果有看拳擊賽事的觀眾，應該都可以發現，拳擊手除了攻擊頭部之外，常常有抱在一起攻擊腹部的情況出現，如果在此扛不住對手的猛攻，恐怕就會輸掉比賽，因此耐打訓練對拳擊手來說可以說是必備。

▲巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，我國「拳擊天后」林郁婷今（8）日在4強戰上，以5：0輕取來自土耳其的好手Esra Yildiz Kahraman，順利闖進到金牌戰，也創下台灣史上奧運拳擊最佳紀錄。而土耳其選手Yildiz遭到林郁婷痛宰後，賽後卻高舉「X」手勢，藉此炒作性別議題，且幫忙「扶繩」的動作，疑似也在暗示林郁婷勝之不武。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷無畏懼性別爭議的干擾，在巴黎奧運一路過關斬將，終於走上奧運拳擊決賽的舞台，距離金牌戰只差最後一場勝利。（圖／美聯社／達志影像）
奧運拳擊賽沒有銅牌戰！真實原因來自1948年倫敦奧運

然而在奧運的拳擊賽事上，並沒有出現銅牌戰，這起源自1948年的倫敦奧運，因為當時拳擊賽安排非常密集，導致選手沒辦法好好休息，就必須上場比賽，而在4強賽落敗的選手，不管是體能還是心靈都已經飽受折騰，難以在比賽當中有足夠水準的表現，因此後來國際奧委會（IOC）就在1956年墨爾本奧運會開始，將銅牌頒發給沒有晉級決賽階段的兩名半決賽選手。

而不管過去一切訓練多麽辛苦，「台灣女兒」林郁婷已經用實力證明自己，（11）日凌晨3時30分即將站上巴黎奧運拳擊金牌戰的舞台，請大家一起幫林郁婷加油集氣！祝福她擊敗波蘭20歲小將奪下金牌。

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲拳擊女王林郁婷即將在明（11）日在凌晨3時30分出戰奧運女子57公斤級拳擊金牌戰！（圖／中華奧會提供）
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